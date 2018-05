Wohnraum ist knapp, die Immobilienpreise astronomisch. Dafür hat San Francisco einen neuen Super-Wolkenkratzer. Der milliardenteure Salesforce Tower ist nun das höchste Gebäude der Stadt - und hat nicht nur Bewunderer.

Es ist kalt, neblig und nieselt sogar ein wenig, typisches Wetter also in San Francisco. "Ist das nicht ein herrlicher Sonnentag", witzelt Willie Brown. Der Ex-Bürgermeister ist eine Institution in der Stadt und einer der bekanntesten Politiker Kaliforniens. Wie zum Trotz trägt er einen sonnengelben Mantel. "Willie wird damit nachher den Verkehr regeln", spottet Mark Farrell, derzeitiges Oberhaupt der Stadt.

Die beiden Bürgermeister sind an diesem Dienstagmittag in die Innenstadt gekommen, um eine besondere Attraktion offiziell einzuweihen - das mit 326 Metern höchste Gebäude der Stadt. Über vier Jahrzehnte verteidigte die Transamerica Pyramide den Titel. Der sogenannte Salesforce Tower, benannt nach dem ortsansässigen Online-Softwareunternehmen und dem Hauptmieter der Immobilie, überragt sie nun um 66 Meter. Ursprünglich peilte sein argentinischer Stararchitekt César Pelli sogar den Rekord als höchstes Gebäude an der US-Westküste an. Doch den hält der im vergangenen Jahr fertiggestellte Wilshire Grand Tower in Los Angeles. Der Wolkenkratzer ist dank seiner spitzen Antenne und Aufbauten neun Meter höher.

61 Stockwerke ragt der Salesforce Tower in der Innenstadt von San Francisco in den Himmel. Die 61. Etage offeriert einen besonders beeindruckenden Rundum-Blick über die ganze Region - von der Golden Gate Bridge im Westen, der Nachbarstadt Oakland im Osten und dem Silicon Valley im Süden.

Auf den obersten beiden Etagen richtet Salesforce Ausstellungs- und Tagungsflächen ein. Im September soll die Tagungsstätte mit dem besten Blick an der US-Westküste fertiggestellt sein.In fünf Jahren wurde der Turm hochgezogen, mit geschätzten Baukosten von 1,1 Milliarden Dollar. Selbst beim Spatenstich 2013, so erinnert sich Stadträtin Jane Kim, habe es viele Skeptiker gegeben. Nicht nur wegen der schieren Größe des Turms, sondern auch, weil die Stadt damals nach der globalen Finanzkrise in einer prekären finanziellen Lage steckte. Das Grundstück gehörte der Stadt, die es für 192 Millionen ...

