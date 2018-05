Nachdem der Dow-Jones-Index am Vortag wieder unter die runde Marke von 25.000 Punkten gefallen ist, dürfte der Index sich am Mittwoch weiter von diesem Niveau entfernen. Denn die Zeichen an der Wall Street stehen auf Abgaben. Der Aktienterminmarkt deutet auf einen leichteren Start am Kassamarkt hin. Im Handel verweist man auf die geopolitischen Problemfelder, die nach Signalen der Entspannung nun wieder in die andere Richtung deuten. Für Enttäuschung sorgt, dass US-Präsident Donald Trump mit den Fortschritten der Handelsgespräche mit China offenbar nicht zufrieden ist. Hinzu kommt, dass er nach den zuletzt schärferen Tönen eine Verschiebung oder gar eine Absage seines Gipfeltreffens mit Nordkoreas Diktator Kim Jong Un nicht mehr ausschließt.

"Die wichtige Frage ist, ob diese Risk-Off-Rally auf festen Beinen steht und wir uns auf eine breitere Eskalation der geopolitischen Risiken vorbereiten sollten", fragt Chefanalyst Konstantinos Anthis von ADS Securities mit Blick auf die vermeintlich sicheren Häfen Gold und Yen. Er selbst beantwortet die rhetorische Frage mit "Nein" und sieht in den aktuellen politischen Entwicklungen taktisches Vorgehen.

Allerdings liefert auch die US-Geldpolitik wichtige Impulse für die Finanzmärkte. Denn am Abend steht die Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls des US-Notenbank an. Die Frage, ob die Fed im Kalenderjahr drei- oder viermal an der Zinsschraube drehen wird, ist noch immer unbeantwortet. Anleger erhoffen sich Antworten aus dem Protokoll, kaufen im Vorfeld ohne selbige aber tendenziell keine Aktien.

