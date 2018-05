Geislingen/Binsdorf (ots) - Alle wichtigen Informationen zur PV-Anlage jetzt einfach erfragen!



Mit Solar-Log WEB Enerest[TM] beantwortet der Voice Service Alexa die wichtigsten PV-Fragen. Diese und weitere neue Funktionen präsentiert die Solare Datensysteme GmbH auf der diesjährigen Intersolar in München. Neben dem neuen Kommunikationsweg wird das Gateway Solar-Log 50 vorgestellt. Es steht für eine kostengünstige Anlagenüberwachung im Residential Segment. Weitere Erweiterungen im Bereich "Smart Energy" sorgen für eine gezieltere Wärmepumpensteuerung und mehr Funktionen beim Monitoring von Batteriesystemen und Ladestationen.



Frag Alexa - Jetzt kennt sie den aktuellen Status der PV-Anlage



In Zukunft können sich Besitzer einer PV-Anlage und des Solar-Log WEB Enerest[TM] in einer kurzen Unterhaltung mit dem Voice Service Alexa über die eigene PV-Anlage informieren. Ab der Intersolar 2018 wird die "Solar-Log[TM] Skill" im Alexa Skill Store von Amazon verfügbar sein. Fragen wie: "Alexa wie geht es meiner Anlage?" oder "Alexa wie viel Geld hat mir meine Anlage gebracht?" werden dann je nach Wunsch in Englisch oder Deutsch beantwortet. In dieser ersten Version können Anlagenbesitzer auch fragen, wann die beste Zeit zum Staubsaugen ist. Für die darauffolgende Antwort wird natürlich nicht der Staubanteil in der Luft als Maßstab genommen, sondern die aktuell verfügbare Menge an PV-Strom und der zu erwartende PV-Überschuss in den nächsten zwei Tagen. Mit dieser neuen Funktion des Solar-Log WEB Enerest[TM] wird die PV-Energie noch präsenter und das PV-Monitoring für den Anlagenbesitzer intuitiv bedienbar.



Kleine Anlagen gekonnt überwachen - Gateway Solar-Log 50



Das Online-Portal Solar-Log WEB Enerest[TM] in Kombination mit dem Gateway Solar-Log 50 bietet eine zuverlässige und preiswerte PV-Anlagenüberwachung. Gerade im preissensiblen Bereich der Residential-Anlagen (bis 15 kWp) sowie bei den Bestandsanlagen überzeugt die neue Lösung der Solare Datensysteme GmbH. Hier werden Produkte benötigt, die auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnittene Funktionen liefern und dabei für Erweiterungen offen sind. Das Hutschienen-Modell, der Solar-Log 50, liefert alle relevanten Informationen, wie z. B. PV-Ertrag und Stromverbrauch, an das Solar-Log WEB Enerest[TM] Portal. Das Solar-Log WEB Enerest[TM] bereitet die erfassten Daten auf und bietet zahlreiche Auswertungs- sowie Analysefunktionen für eine effiziente Überwachung sowie Nutzung der PV-Energie. Zur Erweiterung der Solar-Log 50 Funktionen können Lizenzen erworben werden. So steht u. a. eine Lizenz zur Erhöhung der installierten Leistung auf 30 kWp zur Verfügung oder eine Lizenz zur Leistungsreduzierung (x % Regelung).



500-mal das Gateway Solar-Log 50 zur Intersolar



Die Solare Datensysteme GmbH verschenkt 500 Modelle des Gateway Solar-Log 50 auf dem Solar-Log[TM] Messestand (B2/260). Mit dem Solar-Log[TM] Einladungsnewsletter zur Intersolar werden Fragebögen verschickt. Diese können Interessierte ausfüllen und mit zum Messestand auf der Intersolar bringen. Wer den Fragebogen vollständig beantwortet hat und zu den ersten 500 Besuchern zählt, erhält einen der begehrten Solar-Log 50 inkl. zwei Jahre Solar-Log WEB Enerest[TM] umsonst.



Smart"er" Energy - Ladestation, Wärmepumpe und Batteriesysteme



Die Fortschritte in den Bereichen Smart Energy schreiten stetig voran. Im Zuge dieser Entwicklung hat sich das reine Solar-Log[TM] PV-Monitoring zu einem Energie-Management-System gewandelt. Die Einbindung von Ladestationen für E-Autos spielt dabei eine wichtige Rolle. So sorgt das Solar-Log[TM] System, z. B. in Kombination mit einer KEBA Stromladestation, für eine optimierte Ladung des Elektrofahrzeuges. Mit der sogenannten Ladestrombegrenzung wird das E-Auto mit minimaler Ladung geladen, auch wenn keine PV-Energie zur Verfügung steht. Sobald ein Überschuss an PV-Energie vorhanden ist, erhält die KEBA Stromladestation vom Solar-Log[TM] eine entsprechende Freigabe. Somit wird das Fahrzeug, zusätzlich zur Minimalladung, mit dem zur Verfügung stehenden PV-Energieüberschuss geladen. Über das Solar-Log WEB Enerest[TM] Portal werden die Daten, wie beispielsweise die Ladung, aufgezeichnet und visualisiert.



Energiesparen mit gezielter Wärmeregelung



Weiteres Potential zur Eigenstromverbrauchsoptimierung bietet die Kombination aus Photovoltaik und Wärmepumpe. Die Grundidee ist, dass eine Wärmepumpe mit überschüssigem PV-Strom versorgt wird. Je nachdem, wie die Wärmepumpe an den Solar-Log[TM] angeschlossen ist, wird hierbei entweder ein Freigabesignal oder der Stromüberschuss an die Wärmepumpe gegeben. Wärmepumpen der Hersteller IDM, CTA, Hoval und Stiebel-Eltron sind über deren Protokoll an das Solar-Log[TM] System eingebunden. Die Protokollanbindung zur IDM Wärmepumpe beinhaltet darüber hinaus die Übermittlung von Ertragsprognosedaten. Auf Grundlage von Wetterprognosen wird mit Solar-Log WEB Enerest[TM] eine individuelle Ertragsprognose, für heute und die nächsten zwei Tage, errechnet. Die IDM Wärmepumpe berücksichtigt dabei die Daten für die kommenden 12 Stunden und kann somit vorausschauend arbeiten.



Energie effektiv speichern



Für eine unabhängige Nutzung des PV-Stroms bieten Batteriesysteme die effektivste Lösung. Ein großer Vorteil: Der Strom lässt sich speichern und steht damit unabhängig von Tageszeit sowie Sonneneinstrahlung zur Verfügung. Durch die Einbindung des Batteriespeichers in das Solar- Log[TM] System werden Messwerte, wie der aktuelle Ladestand und die Lade- sowie Entladeleistung, direkt im Solar-Log[TM] Webinterface ausgegeben. Als hilfreiche Analyse-Option wird zudem die Lade-Historie für einen und sieben Tage angezeigt. Solar-Log[TM] stellt dem Nutzer noch weitere Informationen des Speichersystems zur Verfügung, mit denen die Batterielösung effektiver genutzt werden kann. Wichtige Komponenten sind hier, die Stromersparnis durch die Batterienutzung und die Effizienz der Batterielösung selbst. Der Nutzer sieht, welche Energiemenge er aus der Batterie beziehen konnte und was er umgerechnet an Stromkosten eingespart hat.



Besuchen Sie die Solare Datensysteme GmbH auf der Intersolar Europe 2018 vom 20. Juni bis 22. Juni in Halle B2, Stand 260.



Solare Datensysteme GmbH (SDS)



Die Solare Datensysteme GmbH (SDS) mit Sitz im schwäbischen Geislingen-Binsdorf ist eines der führenden Unternehmen in den Bereichen solares Monitoring, Smart Energy und Einspeisemanagement mit weltweitem Service für Betreiber und Installateure. Seit August 2015 ist SDS eine Tochtergesellschaft der BKW AG aus der Schweiz, ein international tätiges Energie- und Infrastrukturunternehmen mit Sitz in Bern, das über 6.000 Mitarbeiter beschäftigt.



SDS entwickelt und vertreibt unter anderem seit 2007 die Produktreihe Solar-Log[TM], die heute bereits weltweit in 118 Ländern verbaut ist und 270.000 Anlagen mit einer installierten Leistung von 12 GWp überwacht. Solar-Log[TM] ist mit 130 verschiedenen Komponenten Herstellern und über 2.300 Wechselrichter Modellen kompatibel. Die Lösungen von SDS leisten einen wichtigen Beitrag, um die erneuerbaren Energien erfolgreich in ein intelligentes Stromnetz zu integrieren und die Energiewende zu verwirklichen. www.solar-log.com



OTS: Solare Datensysteme GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104872 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104872.rss2



Pressekontakt: Vivian Bullinger PR & Marketing Tel.: +49 (7428) 9418 223 Mail: presse@solar-log.com