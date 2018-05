Die Mission soll Veränderungen im Meeresspiegel und der Erdmasse erfassen und Rückschlüsse auf das Klima auf der Erde möglich machen.

Zwei deutsch-amerikanische Forschungssatelliten sind an Bord einer Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX ins All gestartet. Am Dienstag (Ortszeit) hob die Rakete vom Typ Falcon 9 mit den beiden Satelliten von der Luftwaffenbasis Vandenberg in Kalifornien ab. Kurze Zeit später hätten die beiden von Airbus gebauten rund 600 Kilogramm schweren Satelliten erste Kommunikationssignale gesendet.

Die Mission wird von der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...