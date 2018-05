Internetriesen wie Google , Amazon und Facebook könnten nach Einschätzung der Beratungsgesellschaft Capgemini bald in Konkurrenz zu Versicherungsunternehmen treten. Die sogenannten Big-Techs stünden in den Startlöchern, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie: "Sie bereiten sich allmählich darauf vor, in den Versicherungsmarkt einzutreten und finden dort bereitwillige Kunden vor."

Unter den befragten Verbrauchern aus 20 Ländern habe fast jeder Dritte angegeben, den Abschluss von Versicherungsprodukten bei einer großen Technologiefirma in Betracht zu ziehen, schreibt Capgemini. Deutsche Kunden seien jedoch zurückhaltender. Hierzulande wäre demnach nur jeder fünfte Verbraucher bereit, eine Police bei Google, Amazon oder Facebook abzuschließen./axa/DP/fba

ISIN FR0000125338 US0231351067 US30303M1027 US02079K1079

AXC0153 2018-05-23/13:06