Dortmund (ots) - Auszubildende werden händeringend gesucht. Vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen ist der Wettbewerb um geeigneten Nachwuchs hart. So wird es für sie immer wichtiger, sich als interessanter Arbeitgeber zu präsentieren. Um Jugendliche anzusprechen, stattet mancher Betrieb bereits seine Auszubildenden sogar mit dienstlichen Smartphones aus. "Bieten Sie Ihren Azubis ein attraktives Gesamtkonzept, zu dem auch eine betriebliche Altersversorgung - kurz bAV - gehört", rät Sascha Holstein, bAV-Experte im Continentale Versicherungsverbund. "Damit positionieren Sie sich als moderner und zugleich fürsorglicher Arbeitgeber." Dieses sinnvolle, zukunftsorientierte Angebot sollte am besten schon in der Stellenanzeige platziert werden.



Zwar ist die Rente für junge Leute noch weit weg. Doch schon jetzt können sie die Weichen für einen angemessenen Lebensstandard im Alter stellen. Eine zusätzliche betriebliche Rente erleichtert diesen Schritt. Außerdem können die Nachwuchskräfte über die bAV auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen - vor allem für die junge Generation eine existenzielle Vorsorge.



Lohnendes Instrument zur Mitarbeiterbindung



Da die jungen Leute in der Phase ihrer Ausbildung ein relativ geringes Gehalt bekommen, kommt auch eine arbeitgeberfinanzierte bAV-Variante in Betracht. Der Arbeitgeber erzielt dadurch ebenfalls finanzielle Vorteile. Durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz hat der Staat seit 2018 noch mehr Anreize für die bAV geschaffen. "Wenn Sie eine betriebliche Rente für Ihre Mitarbeiter aufbauen, sind zwei Aspekte besonders zu beachten", so Sascha Holstein. "Wählen Sie einen Weg, der möglichst wenig Verwaltungsaufwand nach sich zieht und der sich günstig auf Steuern und Sozialabgaben auswirkt." Arbeitgeber erfüllen mit der bAV über eine Entgeltumwandlung nicht nur einen gesetzlichen Anspruch ihrer Mitarbeiter. Sie haben damit auch ein Instrument, um die im Unternehmen ausgebildeten und künftig noch dringender benötigten Fachkräfte langfristig zu halten.



Professionelle Unterstützung in allen bAV-Fragen



Doch welcher Durchführungsweg eignet sich am besten? Welche Fallstricke sind zu berücksichtigen? Gerade in der bAV ist es sehr wichtig, einen professionellen Anbieter und Berater an seiner Seite zu wissen. Ein starker Partner mit langjährig erfahrenen bAV-Spezialisten ist die Continentale Lebensversicherung. Seit 125 Jahren steht sie für Verlässlichkeit und Solidität; ihre Kunden können auf hervorragende bAV-Produkte mit festen Garantien bauen. Die Gesellschaft bietet zudem speziell auf die Zielgruppe Auszubildende zugeschnittene Konzepte. Mit einem ausgezeichneten Service und einem Netzwerk von Experten sowie Fachanwälten gewährleistet die Continentale schnelle Hilfe, Unterstützung vor Ort - und eine hohe bAV-Kompetenz.



Weitere Informationen zu den bAV-Tarifen der Continentale finden Sie im Internet unter www.continentale.de/betriebliche-altersversorgung. Eine unverbindliche persönliche Beratung mit einem Ansprechpartner vor Ort können Sie per E-Mail an bav-vu@continentale.de oder telefonisch unter 089 5153-400 vereinbaren.



