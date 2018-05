Die Aktie von Corvus Gold gehört zu den Top-Performern auf dem Rohstoff-Kurszettel. Aktuell konsoldiert der Wert, was noch nicht investierten Anlegern die Chance zum Einstieg bietet. Zumal nun wieder kursrelevante News anstehen.

Einstiegschance für Nachzügler

Corvus Gold (2,70 CAD | 1,73 Euro; CA2210131058) ist einer der Highflyer in diesem Jahr. Nachdem sich die Aktie des Goldexplorers seit März mehr als verdoppelt hatte, kam es nun zu kräftigen Gewinntmitnahmen. Das schmälert einerseits die aufgelaufenen Buchgewinne der investierten Anleger. Auf der anderen Seite bietet diese Konsolidierung andererseits Neuanlegern natürlich die Chance zum Einstieg auf niedrigerem Niveau. In der Spitze kostete eine Corvus-Aktie bereits 3,15 CAD. Aktuell notiert der Titel mit 2,70 CAD fast 15 Prozent niedriger. Wer schon länger dabei ist, dürfte den Rückschlag gelassen hinnehmen. Seit Oktober 2017 hat sich der Wert mehr als verdreifacht. Seit Jahresanfang ist das Plus mit 63 Prozent (in kanadischen Dollar) immer noch mehr als vorzeigbar.

