Digitale Kredit- und Handelsfinanzierungsanwendungen

halbieren Wartezeiten der Kunden

RESTON, USA und BELGRAD und LJUBLJANA - 23. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Die Appian (Nasdaq:APPN) Low-Code Anwendungsplattform ist die Basis für zwei neue digitale Banking-Anwendungen der Addiko Bank. Die internationale Finanzgruppe mit Sitz in Wien bietet Kredit- und Handelsfinanzierungsprozesse für ihre Kunden, zu denen Konzerne ebenso wie kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) gehören. Die Anwendungen haben die Wartezeiten für Kunden um bis zu 50 Prozent reduziert. So sank der Bewilligungszeitraum für einfache Kredite von einer Woche auf nur drei Tage.

Die Addiko Bank ist die einzige Finanzgruppe, die sich hauptsächlich auf Märkte und Kunden in Südosteuropa (SEE) konzentriert. Das Finanzunternehmen betreut mehr als eine Million Kunden in dieser Region. Dank der Appian Implementierung ist die Bank innerhalb der SEE-Region die erste, die ihren Kunden in Slowenien und Serbien digitale Banken-Plattformen zur Verfügung stellt. Darüber hinaus bietet die Addiko Bank ihren Kunden als erstes Finanzinstitut einen komplett digitalisierten Trade Finance-Antragsprozess an. Appian erleichtert diese Prozesse und gestaltet sie so effizient wie möglich. Das Ergebnis ist eine deutlich bessere Kundenerfahrung. Nach der initialen Einführung rollt Addiko die Plattform 2018 auch in anderen Ländern der Region aus.

Appian bietet einen höheren Grad an intelligenter Automatisierung und dadurch einen kürzeren Bewilligungszeitraum (Time-to-Cash) für Kredite und andere Finanzdienstleistungen. Die Appian Plattform ermöglicht außerdem transparentere Prozesse dank Echtzeit-Tracking und einer besseren Datenqualität. Dies führt zu einer schnelleren und besseren Entscheidungsfindung innerhalb der Bank sowie zu einer verbesserten Kundenerfahrung. Die vereinfachten Kreditprozesse der Addiko Bank erlauben den Kunden - Konzernen wie KMU - Geschäftskredite bis zu einer Höhe von 250.000 Euro in drei einfachen Schritten zu beantragen.

"Mit den Appian Implementierungen verfolgen wie drei Ziele: Geschwindigkeit, Transparenz und Verständlichkeit. Wir steigern die Effizienz und Effektivität der Kredit- und Handelsfinanzierungs-Abteilungen. Gleichzeitig skalieren wir die digitale Transformation über unsere Organisation hinweg. Wir können das gesamte Geschäft unserer Klienten jetzt über eine einzige, einheitliche Schnittstelle unterstützen und gewährleisten damit eine bessere digitale Kundenerfahrung. Kleine und mittelständische Unternehmen, die online - auch von mobilen Endgeräten - eine Bankgarantie oder einen Kredit beantragen, erhalten das gewünschte Produkt innerhalb kurzer Zeit. Dies verändert das Kredit- und Handelsfinanzierungsgeschäft in den Märkten, in denen wir unsere Services anbieten", erklärt Georg Kolin, Head of Group Customer Experience and Digitalization, Addiko Bank.

"Appian hat nachweislich bereits eine Reihe von Banken dabei unterstützt, ihre Kernprozesse und die Kundenerfahrungen schnell und einfach zu transformieren. Nach unserer Erfahrung ist dies besonders effektiv, wenn es darum geht, komplexe Geschäftsprozesse zu automatisieren und zu implementieren, die über funktionale und geografische Grenzen hinweg gehen", so Dirk Pohla, Regional Vice President, Appian DACH Region.

Über Addiko Bank

Die Addiko Bank ist eine internationale Finanzgruppe mit Sitz in Wien, Österreich. Sie betreibt sechs Banken in Kroatien, Slowenien, Bosnien und Herzegowina sowie Serbien und Montenegro. Das Banken-Netzwerk bietet unkomplizierte Services für mehr als eine Million Kunden. Die Addiko Bank richtet sich an den Markt- und Kundenanforderungen der SEE-Region aus. Die AI Lake (Luxembourg) S.à r.l. Holding ist das Mutterunternehmen der Addiko Bank AG und wird indirekt von den Fonds gehalten, die der Private Equity Investor Advent International berät sowie der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), die die Addiko Bank mit seinem südosteuropäischen Netzwerk akquirierte. https://www.addiko.com/

Über Appian

Appian bietet eine führende Low-Code-Software-Entwicklungsplattform, mit der Unternehmen schnell leistungsstarke und einzigartige Anwendungen entwickeln können. Die auf der Plattform von Appian erstellten Anwendungen helfen Unternehmen, ihre digitale Transformation voranzubringen und sich von der Konkurrenz abzuheben. Weitere Informationen finden Sie auf www.appian.de (http://www.appian.de/).

Forward-Looking Statements

Für Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tanja Schürmann

Head of Technology

+49 (0)89 41301 6

tanja.schuermann@edelmanergo.com (mailto:tanja.schuermann@edelmanergo.com)

