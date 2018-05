Bern (ots) - GastroSuisse, hotelleriesuisse und Agro-Marketing

Suisse betrachten Olympische Spiele in der Schweiz als einmalige

Chance, um Schweizer Lebensmittel sowie touristische Dienstleistungen

positiv in Szene zu setzen und so Synergien zwischen Tourismus,

Gastgewerbe und Landwirtschaft zu stärken. Die drei Organisationen

intensivieren diesbezüglich ihre Kooperationen und planen, "Sion

2026" als gemeinsame Plattform auf internationaler Bühne zu nutzen.

Sie sehen ein Konzept für den Grossanlass vor, das die folgenden

Ziele verfolgt:



- Der ganzen Welt die Schweizer Gastfreundschaft und die exzellente

Lebensmittelqualität aufzeigen.

- Lokale Kreisläufe fördern.

- Die Verbindung zwischen Tourismus und Landwirtschaft stärken und

den Wert der Kulturlandschaftspflege durch die Bauern erkennbar

machen.

- Unter Einbezug von Sportlerinnen und Sportlern aus dem Umfeld von

Landwirtschaft und Tourismus Imagewerbung für diese Branchen

machen.



Vertreter der drei Organisationen unterzeichneten dazu in Bern

eine entsprechende Absichtserklärung. Sie sind der Meinung, dass die

Spiele der einheimischen Bevölkerung generell langfristig Vorteile

bieten. Sie erfüllen auch die Kriterien der Nachhaltigkeit, da die

Wettkämpfe weitgehend auf bestehenden Anlagen stattfinden sollen.

Nationalrat Jürg Stahl, Präsident von Swiss Olympic, zeigte sich

hocherfreut über das Vorhaben: "Dass Tourismus, Gastgewerbe und

Landwirtschaft Olympische Spiele in der Schweiz als Chance erkennen

und diese als Plattform für gemeinsame Marketingaktivitäten nutzen

möchten, freut mich sehr. Das bringt positive Impulse für unsere

Bewerbung".



Originaltext: hotelleriesuisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100004113

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100004113.rss2



Auskünfte:



- Casimir Platzer, Präsident GastroSuisse, Mobil 079 675 42 20

- Claude Meier, Direktor hotelleriesuisse, Mobil 075 432 44 51

- Urs Schneider, Präsident Agro-Marketing Suisse und Stv. Direktor

Schweizer Bauernverband, Mobil 079 438 97 17