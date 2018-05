Zürich (ots) - Versicherungsbranche rangiert auf der

Kundenzufriedenheitsskala auf Platz vier hinter Banken und

Konsumgüter/Handel; 96 Prozent der Versicherer priorisieren

Zusammenarbeit in digitalen Ökosystemen; Über 90 Prozent der

Versicherer in D und CH nutzen Robotic Process Automation



Versicherer in Deutschland und der Schweiz haben bei dem Einsatz

von Automatisierungstechnologien international die Nase vorn. Vor

allem bei Robotic Process Automation, Künstlicher Intelligenz,

Machine Learning und Blockchain liegen sie mit fortgeschrittener

Pilotierung und Implementierung über dem weltweiten Durchschnitt.

Ausserdem halten Versicherer in der Region Deutschland-Schweiz in

Sachen Serviceerfahrung wacker und sind hierzulande weniger stark von

den grossen Technologie-Konkurrenten bedroht als im weltweiten

Vergleich. Zu diesen und weiteren Ergebnisse kommt der neue World

Insurance Report von Capgemini und Efma, für den über 10,000

Verbraucher in 20 Märkten und 150 leitende Führungskräfte in 22

Ländern zu Kundenzufriedenheit, Erwartungshaltung und Bewertung

digitaler Prozesse und Angebote befragt wurden.



Deutsche und schweizerische Versicherer glänzen bei dem Einsatz

digitaler Technologien zur Automatisierung. Besonders deutlich wird

das im Bereich der robotergesteuerten Prozessautomatisierung (RPA)

über alle drei Versicherungssegmente (Sach-, Lebens- und

Krankversicherung) hinweg. Die grosse Mehrheit der hiesigen

Versicherer (92 Prozent) hat RPA-Systeme pilotiert (40 Prozent) oder

bereits vollständig im Einsatz (53 Prozent). Aber auch bei der

Implementierung anderer Automatisierungstechnologien sind deutsche

und schweizerische Versicherer Vorreiter. Konkret sind das

Blockchain, Machine Learning/Deep Learning und Spracherkennung. In

den Bereichen Künstliche Intelligenz und natürliche

Sprachverarbeitung steckt man hier noch eher in der Konzeptionsphase

und liegt nur noch ganz knapp über dem globalen Durchschnitt.



"Die Nutzung der neuesten Technologie ohne Einschränkung durch

Altsysteme ist ein wichtiger nächster Schritt für Versicherer, um den

Kunden eine konsistente Erfahrung über alle Kontaktpunkte hinweg zu

vermitteln. Arbeiten Versicherer intensiv mit InsurTechs zusammen,

können sie die erforderlichen Fähigkeiten für eine hohe

Kundenzentrierung deutlich rascher auf- und ausbauen", kommentiert

Martin Baumann, Leiter des Bereichs Digital Insurance bei Capgemini

Consulting.



Die grosse Mehrheit von 96 Prozent der Versicherer in Deutschland

und der Schweiz gibt mittlerweile auch an, die Integration

verschiedener Technologien und Partnerunternehmen in die eigene

Wertschöpfungskette zu priorisieren - eine Quintessenz für die

digitale Agilität, die Versicherer heutzutage benötigen, um sich im

gegenwärtigen und zukünftigen Versicherungsmarkt durchzusetzen, so

die Studienautoren.



Versicherungsbranche bei Kundenzufriedenheit im Mittelfeld



Die Branchenbewertung nach Serviceerfahrung zeigt: Versicherungen

(72,9) rangieren auf der Zufriedenheitsskala bei Verbrauchern nur auf

dem vierten Platz nach Handelsunternehmen (76,9), Banken (76,0) und

der Automobilbranche (73,5), aber noch vor dem Gesundheitswesen

(70,5), den Versorgungsunternehmen (69,9) und den

Telekommunikationsanbietern (68,8). Obwohl deutsche und

schweizerische Verbraucher (39 Prozent) in allen demographischen

Gruppen mit ihrer Versicherung zufriedener sind als der globale

Durchschnittskonsument (33 Prozent), werden einzelne wichtige

Serviceparameter - im Folgenden Satz näher benannt - von den

Versicherungskunden hier deutlich schlechter bewertet als global.

Auch klafft eine deutlich grössere Lücke im Direktvergleich mit den

Banken - beides betrifft vor allem die wichtigen Serviceparameter

"Leichte Handhabung" (17 Prozentpunkte Unterschied), "Schneller

Service" (9 Prozentpunkte) und "Mobile Apps" (7 Prozentpunkte).

Insgesamt erachten Verbraucher in der Region Deutschland-Schweiz

traditionelle Vertriebskanäle als nach wie vor sehr wichtig.

Gleichzeitig geben aber auch mehr als knapp die Hälfte der technisch

versierten und Gen-Y-Kunden an, digitale Kanäle wie Webseite/Internet

(51 Prozent) und mobile Apps (43 Prozent) sehr wertzuschätzen.



BigTechs[1] stehen in den Startlöchern



Bedrohung von der Seite bekommen Versicherer ganz besonders von

den sogenannten BigTech-Firmen. Sie bereiten sich allmählich darauf

vor, in den Versicherungsmarkt einzutreten und finden dort

bereitwillige Kunden vor. Knapp jeder Dritte Verbraucher weltweit

würde es bereits in Betracht ziehen, ein Versicherungsprodukt von

Amazon, Google, Facebook und co. einzukaufen. Das entspricht einem

Zuwachs von 12 Prozentpunkten seit 2015 und liegt nun bei 30 Prozent.

Die Versicherungsnehmer in Deutschland und der Schweiz sind

diesbezüglich etwas zögerlicher. Hier sieht sich nur knapp jeder

fünfte Verbraucher bereit, eine Versicherung bei den grossen

Technologiefirmen abzuschliessen - immerhin ein Anstieg um 14

Prozentpunkte auf 19 Prozent in den vergangenen drei Jahren. Hier

scheinen gerade technikaffine und Gen-Y-Verbraucher besonders

geneigt, vom traditionellen zum Technologieanbieter zu wechseln.

Diese Konsumentengruppen äusserten nicht nur eine geringere

Servicezufriedenheit mit den etablierten Versicherungshäusern,

sondern auch die grundsätzliche Bereitschaft innerhalb der nächsten

zwölf Monate den Versicherer zu wechseln sowie ein

Versicherungsprodukt bei BigTechs einzukaufen.



Über den World Insurance Report 2018



Der World Insurance Report (WIR) 2018 bezieht sich auf

Umfrageergebnisse aus 20 verschiedenen Ländern: Australien, Belgien,

Brasilien, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien,

Italien, Japan, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Singapur, Spanien,

Schweden, Schweiz, Grossbritannien und die USA. Es wurden insgesamt

über 10.000 Verbraucher und über 150 Leitende Führungskräfte befragt.

Untersucht wurden die Segmente Lebens-, Sach- und

Krankenversicherung. In der Region Deutschland-Schweiz wurden

ingesamt 1008 Verbraucher und 26 Führungskräfte befragt.



Weitere Informationen und eine vollständige Kopie des Reports

finden Sie hier:

https://www.capgemini.com/ch-de/service/world-insurance-report-2018/



[1: BigTechs sind grosse, multinationale Technologie-Firmen à la

Google, Amazon, Facebook, Alibaba, Apple und co.]





