Der Dow Jones Industrial schloss am Dienstag schwach und verlor 0,6 Prozent an Wert. Dabei hat sich die 25.000er-Linie einmal mehr als harter Widerstand bestätigt. Die Kerzenformation vom Dienstag zeugt von Abgabedruck, der auch am Mittwoch anhalten könnte. Börsenhändler sehen den US-Blue Chips heute Morgen um rund 0,70 Prozent tiefer als am...

Den vollständigen Artikel lesen ...