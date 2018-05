Die Türkische Lira hat erneut stark an Wert verloren, das Vertrauen in die Währung sinkt. Das Handelsblatt beantwortet wichtige Fragen.

Fünf Prozent Wertverlust innerhalb eines Vormittages: Was an der Börse mindestens die Sorge um einen bevorstehenden Absturz hervorrufen würde, ist bei der Türkischen Lira inzwischen Alltag. Seit mehreren Wochen befindet sich die Währung auf Talfahrt. Kostete zum Beispiel ein US-Dollar zum Jahresbeginn noch 3,75 Lira, so sind inzwischen fast 4,90 Lira fällig - ein Verlust um mehr als 23 Prozent innerhalb von weniger als fünf Monaten.

Die Regierung um Staatspräsident Erdogan unternimmt bisher nichts, um den Verfall aufzuhalten. Auch die Notenbank des Landes schaltet auf stur. Gleichzeitig finden am 24. Juni wegweisende Wahlen statt. Das wirft viele Fragen auf.

Warum verliert die Türkische Lira an Wert?

Für den Verfall gibt es zwei Gründe. Einerseits ist der US-Dollar zuletzt gegenüber vielen Währungen weltweit stärker geworden. Währungen von Schwellenländern - aber auch der Euro - haben darunter zuletzt gelitten. Weil die US-Notenbank Federal Reserve ("Fed") nach dem Ende der Finanzkrise die Leitzinsen wieder anhebt, werden Investments in den Dollar attraktiver. Umgekehrt verlieren Anlagen in Schwellenländern dadurch ihren Reiz. Das spüren viele sogenannte "Emerging Markets", und dazu zählt die Türkei.

Außerdem zeichnete sich am Wochenende ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China ab. Ein Index, der die Stärke des US-Dollars im Vergleich zu den sechs größten Währungen weltweit abbildet, stieg dadurch auf ein Fünf-Monats-Hoch.

Der zweite Grund ist die politische Situation im Nahen Osten und der Türkei. Die instabile Lage im Nahen Osten spürt auch die türkische Wirtschaft, die früher zum Beispiel viele Güter nach Syrien oder in den Irak exportiert hat. Hinzu kommt ein milliardenschweres Investitionsprogramm der türkischen Führung, das zum großen Teil auf Privatkrediten basiert.

Was war der Grund für den jüngsten Absturz am Dienstagvormittag?

Den jüngsten Sturz der Lira haben Investoren aus Japan zu verantworten. Viele von ihnen hatten lange gehofft, dass sich die Lira besser als der Yen entwickeln würde und dementsprechend mit ihrem Geld auf eine Lira-Rally gewettet. Die blieb aus. Die ostasiatischen Investoren machten wochenlang Verluste.

In den japanischen Handelsstunden, am frühen Morgen in der Türkei, beendeten sie ihre Verlustserie, indem sie ihre Lira-Investments abstießen. "Das könnte bedeuten, dass nun das Schlimmste vorbei ist", spekuliert Piotr Matys, Schwellenländerexperte bei der Rabobank in London. "Aber selbst dann müsste jetzt innerhalb der nächsten Stunden die türkische Zentralbank ein Notfalltreffen einberufen und Maßnahmen ergreifen."

Die Wirtschaft steigt, die Lira fällt. Wie passt das zusammen?

Das Bruttoinlandsprodukt der Türkei hat 2017 um 7,4 Prozent zugelegt, weltweit Rekord in dem Jahr. Doch das Wachstum beruhte auf kreditfinanziertem Konsum, der Markt wurde mit Bargeld überflutet. Dadurch stieg die Inflation, während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...