Stärkung der Unternehmensstruktur zur Vorbereitung auf die nächste Wachstumsphase

IEX, eine Aktienbörse der nächsten Generation, meldet die Ernennung von zwei Führungskräften, die seine nächste Wachstumsphase ankurbeln sollen.

Sara Furber wird zum Chief Financial Officer befördert, eine Stellung, die auch die Leitung der Abteilungen Unternehmensentwicklung und IEX Ventures beinhaltet. Bevor Furber 2016 zu IEX kam, bekleidete sie im Lauf ihrer 20-jährigen Karriere zahlreiche hochrangige Rollen im Investmentbanking- und Finanzwesen, darunter Chief Operating Officer of Wealth Management bei Morgan Stanley.

"Da das Kerngeschäft des Wertpapierhandels weiterhin an Fahrt gewinnt, ist die IEX in einer einzigartigen Position, sich auf ihre nächste Wachstumsphase konzentrieren zu können. Wir können sich bietende Chancen zur Geschäftsdiversifizierung wahrnehmen und gleichzeitig unsere Mission des Aufbaus von faireren Märkten weiterführen", erklärte Brad Katsuyama, Mitbegründer und CEO der IEX. "Sara Furber hat bei der Gestaltung der langfristigen Strategie der IEX eine kritische Rolle gespielt und ist die richtige Person für die Leitung dieser zukunftsorientierten Geschäftsfunktionen."

"Die Marke und Technologie der IEX gestatten uns eine strategische Diversifizierung in Bereiche, die unser Kerngeschäft ergänzen. Die Inkubation von Tradewind und unsere Zusammenarbeit mit der LTSE sind gute Beispiele für die vielfältigen Chancen, die wir weiterverfolgen werden", so Sara Furber.

Um sich stärker auf die Anforderungen börsennotierter Unternehmen konzentrieren zu können, stellte die IEX Dan Cummings als Head of Corporate Advisory ein, wobei diese Position auch die Verantwortung für das Notierungsgeschäft der IEX umfasst. Cummings war früher Executive Vice Chairman bei Bank of America Merrill Lynch und wird seine tiefgreifenden Kenntnisse der globalen Kapitalmärkte, die er unter anderem in der Leitung von über 400 Bookrunner-Transaktionen und 100 Börsengängen erworben hat, dazu nutzen, wichtige Unternehmensbeziehungen auf- und auszubauen. Cummings untersteht Ronan Ryan, dem Mitbegründer und President der IEX.

Die IEX wird das gesamte kundenseitige Geschäft, einschließlich Wertpapierbörse und Corporate Advisory, unter Ryans Leitung vereinigen. In seiner erweiterten Rolle wird Ryan die Unternehmens-, käufer- und verkäuferseitigen Beziehungen weiterentwickeln und die Innovation im Handelsgeschäft vorantreiben. Mit diesen Veränderungen verstärkt sich der Geschäftsfokus auf die Erfüllung der Anforderungen aktueller und neuer Kunden.

"Wir haben bereits einen deutlichen Einfluss auf den Wertpapierhandel ausgeübt, indem wir die Wettbewerbsbedingungen für Investoren einheitlicher gestaltet, erstmals maschinelles Lernen in die Börsentechnologie eingebracht und uns für Verbesserungen der Marktstruktur eingesetzt haben. Diese Fortschritte wurden durch die Aufnahme von Fachleuten aus verschiedenen Marktsegmenten in unser Team beschleunigt", erklärte Ryan. "Als erfahrene Führungskraft im Wertpapiergeschäft verstärkt Dan Cummings unsere Kompetenzen bei IEX weiter. Damit können wir in die Betreuung von Unternehmenskunden investieren, die ebenso wie Privatinvestoren in diesem Markt bisher unterversorgt waren."

"Ich bin sehr gespannt auf meine Tätigkeit bei der IEX, einem innovativen Unternehmen, das sich als bedeutender Katalysator für Wandel in den Finanzmärkten erweist. Mir gefallen die Kreativität, Leidenschaft und Energie des Teams es ist ein Team mit Integrität, das sich einer Mission verschrieben hat", sagte Cummings. "Ich freue mich darauf, der IEX zu weiteren beschleunigten Erfolgen zu verhelfen."

Ronan Ryan und Sara Furber berichten weiterhin an Brad Katsuyama.

Über die IEX

Die IEX hat sich dem Ziel verschrieben, fairere Märkte aufzubauen. Die 2012 gegründete IEX mit Sitz in New York stellte ihren ersten Handelsplatz 2013 vor und startete ihren Betrieb als US-amerikanische Börse im Jahr 2016. Die IEX ist eine Wertpapierbörse, die der Auffassung ist, dass die Interessen von Unternehmen und langfristigen Investoren bei Börsen stets im Vordergrund und Mittelpunkt stehen sollten. Als einzige unabhängige Börse der USA, die von der Käuferseite ins Leben gerufen wurde, nutzt die IEX Technologie zum Schutz von Investoren und ist zudem auch die einzige Börse, die ohne die Konflikte von Rabatten und Serverhousing-Umsätzen operiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter: iextrading.com

