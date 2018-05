IRW-PRESS: Triton Minerals Ltd.: Triton beschleunigt Untersuchungen von global bedeutsamer Vanadiumressource Nicanda Hill 1,44 Mrd. t mit 0,29 % V2O51

- Triton beschleunigt Untersuchungen der Vanadiummineralisierung Nicanda Hill in Mosambik

- Vanadiumlagerstätte von globaler Bedeutung - 1,44 Mrd. t mit 0,29 % V2O51 - erstklassige Ressource mit minimalen Abbaukosten aufgrund der Verarbeitung von Grafitberge

- Untersuchung von CSA Global bestätigt Potenzial der oberflächennahen oberen Zone der Lagerstätte

- Testarbeiten sind geplant, um Verarbeitungsoptionen für Vanadiumkonzentrat zu identifizieren

- Untersuchungen ergänzen Grafitprojekte Ancuabe und Nicanda Hill und ermöglichen regionale Synergien

Triton Minerals Limited (Triton oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es Untersuchungen der Vanadiummineralisierung beim zu 100 Prozent unternehmenseigenen Projekt Nicanda Hill in Mosambik, einer Vanadiumlagerstätte von globaler Bedeutung, beschleunigen wird.

Die Entscheidung, Nicanda Hill weiterzuentwickeln, folgte auf eine unabhängige Prüfung durch CSA Global, die das Potenzial der Vanadiumlagerstätte und die potenziellen Verarbeitungsoptionen bestätigte.

Nicanda Hill weist eine Ressource gemäß JORC von 1,44 Milliarden Tonnen Vanadium mit einem Gehalt von 0,29 Prozent Vanadiumpentoxid auf (siehe Tabelle 1 und ASX-Meldung von Triton vom 30. Oktober 2015).

ASX-Meldung Nicanda Hill Resource Update vom 30. November 2015. Triton liegen keine neuen Informationen oder Daten vor, die sich erheblich auf die in der entsprechenden Marktmitteilung enthaltenen Informationen auswirken könnten, und alle grundlegenden Annahmen und technischen Parameter, die die Schätzung in der entsprechenden Mitteilung untermauern, gelten weiterhin und haben sich nicht grundlegend geändert.

Diese Ressource ist eine der weltweit größten definierten Vanadiumressourcen und bietet die Möglichkeit, in den kommenden Jahren vom prognostizierten Vanadiummangel zu profitieren, der durch den jüngsten Anstieg des Vanadiumpreises deutlich wurde. Außerdem handelt es sich um eine der wenigen Vanadiumlagerstätten, bei denen ein beträchtlicher Teil (28 Prozent) der Ressource als gemessen und angezeigt klassifiziert wird und somit vertrauenswürdiger ist.

Vanadiumvergleich der ASX - Ressourcengröße und Marktkapitalisierung (ASX-Meldungen)

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43449/18 05 22 Nicanda Hill Studies_DEPRcom.001.png

Die Mineralressourcenschätzung für Nicanda Hill basierte auf insgesamt 148 Bohrlöchern (86 RC- und 62 Diamantbohrlöcher) auf insgesamt 21.864 Metern.

Vanadium bei Nicanda Hill

Angesichts der Preissteigerung von Vanadiumpentoxid und der starken Preisprognose sucht Triton nach einer Möglichkeit, bei Nicanda Hill Vanadiumkonzentrate oder -produkte zu produzieren.

Wie bereits am 13. März 2018 bei der ASX gemeldet, beauftragte Triton CSA Global mit der Unterstützung der Weiterentwicklung des technischen Verständnisses und des Potenzials der Vanadiumlagerstätte bei Nicanda Hill.

Mineralressourcenschätzung

Am 30. Oktober 2015 wurde der ASX eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung gemäß JORC von 1,44 Milliarden Tonnen mit einem Gehalt von 0,29 Prozent Vanadiumpentoxid gemeldet, die 4,2 Millionen Tonnen Vanadiumpentoxid enthält. Siehe Fußnote 1

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43449/18 05 22 Nicanda Hill Studies_DEPRcom.002.png

Es wurde eine Prüfung der verfügbaren Chemie von Vanadium und mehreren anderen Elemente in der Mineralressource durchgeführt, um potenzielle Vanadiumzielgebiete (Zonen mit bestem Gehalt) bei der Lagerstätte Nicanda Hill zu identifizieren. Das Vanadium in den oberen 150 Metern der Lagerstätte scheint sich in der Zone Mutola (North, Centre und South) zu konzentrieren. Die Vanadiumgehalte im Hangenden und Liegenden sind mit zunehmender Entfernung zur Zone Mutola zurückgegangen, wobei das Hangende angereicherter war als das Liegende.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43449/18 05 22 Nicanda Hill Studies_DEPRcom.003.png

Abbildung 1: Mineralisierungszonen von Nicanda Hill

Die unten stehenden Zahlen verdeutlichen die Gebiete mit höherer Vanadiumkonzentration in den oberen 150 Metern der Lagerstätte Nicanda Hill. Die Bohrlöcher in diesen Gebieten werden für weitere petrografische und metallurgische Testarbeiten ausgewählt. Außerdem werden die lithologischen Aufzeichnungen geprüft, um die Erstellung eines verbesserten Modells für die Vanadiummineralisierung zu ermöglichen, das sich von der Grafitmineralisierung unterscheidet.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43449/18 05 22 Nicanda Hill Studies_DEPRcom.004.png

Abbildung 2: V > 2.000 ppm links, TGC > 12 % rechts in den oberen 150 m der Ressource

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43449/18 05 22 Nicanda Hill Studies_DEPRcom.005.png

Abbildung 3: V > 2.500 ppm links, TGC > 14 % rechts in den oberen 150 m der Ressource

Verarbeitung

Triton führt zurzeit eine mineralogische Untersuchung der Vanadiummineralisierung bei Nicanda Hill durch, die unter Anwendung von Proben von Diamantkernbohrlöchern, die bereits gebohrt und eingelagert wurden, in ein geplantes metallurgisches Testarbeitsprogramm integriert werden wird.

Die erste Beschreibung der Vanadiummineralisierung verdeutlicht das Vorkommen von Vanadium in Glimmer (Muskovit und Roscoelith), Epidot (Mukhinit), Phlogopit, Jarosit, Goethit/Ton, Chlorit, Amphibolit und Granat (Goldmanit).

Weitere Untersuchungen sind geplant, um die Anteile dieser Vanadiumminerale in den Gebieten mit dem größten Vanadiumgehalt bei der Lagerstätte Nicanda Hill zu bestätigen.

Diese Daten werden für die weitere Entwicklung der Vanadiumgewinnungsverfahren zu einem Konzentrat bei der Ressource Nicanda Hill verwendet werden.

Etablierte Methoden wie die Magnetabscheidung oder das Schwimm-/Sink-Verfahren werden bei Proben von Nicanda Hill getestet und auch Flotationstests werden durchgeführt. Nach den geplanten mineralogischen Untersuchungen plant Triton Minerals den Beginn metallurgischer Untersuchungen von mineralisierten Kernproben von Nicanda Hill.

Der Vorteil der Vanadiumressource besteht darin, dass sie eine Ergänzung der umfassenden Grafitlagerstätte ist, die bereits bei Nicanda Hill definiert wurde, und dass jedwede Verarbeitung von Vanadium wahrscheinlich eine sekundäre Verarbeitung der Grafitberge darstellt, was bedeutet, dass keine zusätzlichen Abbaukosten für das Vanadiumrohmaterial anfallen.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43449/18 05 22 Nicanda Hill Studies_DEPRcom.006.png

Abbildung 4: Fließschemakonzept der Vanadiumverarbeitung bei Nicanda Hill

Zusammenfassung und nächste Schritte

Die jüngsten Arbeiten hinsichtlich des Vanadiumpotenzials von Nicanda Hill haben es Triton ermöglicht, weitere zielgerichtete Testarbeiten und metallurgische Untersuchungen durchzuführen, um die vielversprechendsten Gebiete bei dieser umfassenden Lagerstätte anzupeilen.

Proben der vielversprechendsten Zonen bei Nicanda Hill wurden identifiziert und die Testarbeiten in Australien werden in Kürze beginnen. Die Ergebnisse der Testarbeiten werden voraussichtlich im dritten Quartal 2018 verfügbar sein.

Peter Canterbury, Managing Director von Triton, sagte hinsichtlich der Ergebnisse:

Obwohl wir uns der Größe der Vanadiumlagerstätte bewusst waren, haben diese Untersuchungen bedeutsame Vanadiumzonen beim Erzkörper Nicanda Hill ergeben und verdeutlicht, dass durch die Produktion von Grafit und Vanadium wertvolle Synergien erzielt werden können.

Diese jüngsten Entwicklungen werden die laufenden Gespräche über die Kommerzialisierung von Nicanda Hill sowie die Bestrebungen des Unternehmens, für diese erstklassige Vanadium- und Grafitlagerstätte einen Joint-Venture-Partner zu suchen, unterstützen.

Sie verdeutlichen außerdem das Potenzial von Triton durch sein Portfolio an qualitativ hochwertigen Projekten.

Ich freue mich bereits darauf, die Aktionäre in naher Zukunft sowohl über die metallurgischen Testarbeiten als auch über die Farm-in-Gespräche hinsichtlich Nicanda Hill auf dem Laufenden zu halten.

Wir sind der Auffassung, dass dies eine hervorragende Ergänzung für unsere Erschließung des Grafitprojekts Ancuabe in Mosambik darstellt und dem Unternehmen bedeutsame regionale Synergien bescheren wird.

