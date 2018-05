Mit dem 25. Mai ist die Datenschutz-Grundverordnung der EU anwendbar. Unternehmer, Blogbetreiber und Vereine sorgen sich: Schlägt nun die Stunde der Abmahnanwälte?

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) hat in den vergangenen Wochen und Tagen vielen Menschen E-Mails von Webseitenbetreibern beschert. Zahllose Unternehmen baten die bisherigen Empfänger von Newslettern um ihr erneutes Einverständnis für die Zusendung. Einige von ihnen warben sogar mit Gewinnen für diejenigen, die sich quasi ein zweites Mal anmelden. Webseiten von Vereinen oder Bloggern mit Werbeeinblendungen wurden von teils überforderten Betreibern juristisch wasserdicht gemacht, so gut es eben geht.

Die 99 Artikel der DSGVO betreffen nicht allein große Konzerne, sondern auch alle Institutionen, Vereine oder Selbständige, die personenbezogene Daten verarbeiten. Das beginnt bei der Speicherung von E-Mail-Adressen von Newsletter-Empfängern. In der Hoffnung, dass Berater ihnen durch die 99 DSGVO-Artikel helfen könnten, nahmen Unternehmer in den vergangenen Wochen dankend jede Visitenkarte entgegen. Die Aufgabe der Berater ist es, die Datenbanken und Sicherheitssysteme so aufzustellen, dass Unternehmer sich beim Öffnen des Briefkastens nicht fürchten müssen. Denn mit neuen Gesetzen steigt auch die Wahrscheinlichkeit von Abmahnungen, die klassischerweise von Anwaltskanzleien per Post versendet werden.

In die weitreichende Unkenntnis über die juristischen Anforderungen und die etwaigen Konsequenzen mischt sich bei Unternehmern wie Vereinsvorständen die Erinnerung an Erzählungen aus dem Reich der Abmahnanwälte, die hohe Summen von Unternehmen fordern. Ein kleiner Fehler im Impressum oder der Beschreibung eines Artikels im Webshop reichten dazu oft aus. Mit der DSGVO ist das Vorgehen ähnlich. Nun können die Datenschutzerklärungen ins Visier der Abmahnanwälte geraten, die dies als Geschäftsmodell betreiben.

Vor allem Schlagzeilen über Abmahnungen von Menschen, die illegal Filme im Internet heruntergeladen haben, sind bis heute im Gedächtnis geblieben. Doch während das eine schon mit klarem Menschenverstand als vermutlich strafbar erkannt werden kann, werden mit der DSGVO Aktivitäten ...

