(Berichtigt, dass Hirsig erst Ende 2020 in Pension geht) Winterthur (awp) - Volg bekommt einen neuen Chef. Am 1. September 2019 wird der 44-jährige Philipp Zgraggen den Vorsitz der Geschäftsleitung beim Detailhändler übernehmen, teilte Volg am Mittwoch mit. Bereits ab dem 1. September 2018 wird Zgraggen den Bereich Unternehmensentwicklung ...

