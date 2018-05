Der größte US-Kabelanbieter Comcast hat sein Interesse an Teilen des Unterhaltungskonzerns 21st Century Fox bestätigt. Die Vorkehrungen für ein Gegenangebot zur Offerte des Entertainment-Riesen Walt Disney seien im fortgeschrittenen Stadium, hieß es in einer Mitteilung von Comcast am Mittwoch. Eigentlich hatte sich Disney bereits mit seinem Rivalen auf einen 52 Milliarden US-Dollar schweren Zukauf geeinigt.

Man werde Fox den Kaufpreis komplett in bar bezahlen, mit einem Aufschlag auf das aktuelle Gebot von Disney, ließ Comcast weiter verlauten. Zudem würden die Fox-Aktionäre hinsichtlich der Struktur und Bedingungen des Angebots nicht schlechter gestellt als es bei einer Übernahme durch Disney der Fall wäre. Zum konkreten Angebotsvolumen machte das Unternehmen keine Angaben.

Erste Gerüchte um eine mögliche Vorbereitung des Fox-Gebots durch Comcast waren bereits im Februar durchgesickert. Vor zwei Wochen hieß es dann, dass der Kabelkonzern mit Banken über die Finanzierung einer feindlichen Offerte über rund 60 Milliarden Dollar sprechen würde.

Das neue Angebot ist insofern brisant, weil sich Comcast ausgerechnet mit 21st Century Fox, das zum Imperium von Medienmogul Rupert Murdoch gehört, in Europa eine Übernahmeschlacht um den britischen Bezahlsender Sky liefert. Dieser gehört zu 39 Prozent Fox. Comcast bietet 12,50 britische Pfund je Sky-Aktie oder insgesamt rund 22 Milliarden Pfund. 21st Century Fox will wiederum die restlichen Anteile übernehmen, bietet aber weniger./kro/fba

ISIN US20030N1019 US90130A1016

AXC0194 2018-05-23/15:07