DAX - Anleger wachen aus dem Tiefschlaf auf

Der DAX wurde gestern entgegen dem blauen Pfeil des präferierten (Abwärts-) Szenarios noch einmal grundlos bis auf 13.200 Punkte geprügelt - und das trotz einer vergleichsweise schwachen Performance in Übersee. Die Strafe folgt heute auf dem Fuß: Das deutsche Börsenbarometer fällt mal eben um 200 Punkte.



Manch DAX-Anleger mag sich heute erstaunt die Augen reiben: "Was? Der Index fällt? Was ist denn hier los?!". Das Gefühl fallender Kurse kannte man in den vergangenen acht Wochen nicht wirklich. Während der S&P500 in den vergangenen Tagen eher den Rückwärtsgang eingelegt hatte wurden beim deutschen Börsenbarometer noch einmal satte 300 Punkte drauf gepackt. Diese Outperformance wird heute zumindest teilweise korrigiert.

Das technische Bild ist mit dem heutigen Rutsch nun auch klar bärisch im Stundenchart. Erholungen in den Bereich 13.030/05 Punkte sind tendenziell als erneute Verkaufsmöglichkeiten zu erachten. Mittelfristig sind deutlich tiefere Kurse denkbar.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 02.05.2018 - 23.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2013 - 23.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

