Frankfurt (ots) - Die neue Datenschutzregelung DSGVO tritt am Freitag, den 25. Mai in Kraft. Kurz vor der Umsetzung verzeichnet der deutsche Arbeitsmarkt ein Rekordhoch, was Jobs im Bereich Datenschutz betrifft. Getoppt wird dies nur von Großbritannien, hier werden noch über 20.000 Fachkräfte gesucht, weit mehr als in anderen europäischen Ländern.



Seit Jahren haben sich Unternehmen auf die neue Regelung vorbereitet, scheinbar jedoch nicht gut genug, wie eine aktuelle Bestandsaufnahme der Jobsuchmaschine www.adzuna.de zeigt, die in 16 Ländern präsent ist und über 800.000 aktuelle Stellen in Deutschland indexiert. Demnach konnte ein Anstieg von Stellenangeboten beobachtet werden, die DSGVO relevante Kenntnisse erfordern, wie die von Jahr zu Jahr gesteigerte Nachfrage nach speziellen Fachkenntnissen zeigt:



Gesuchte Fachkenntnisse in Stellenangeboten*:



DSGVO Beratung/Consulting: 251% Datenschutzrecht: 63% Datenschutz allgemein: 56% Informationssicherheit: 37% *% Veränderung von Mai 2017 vs. Mai 2018



Doch nicht nur in Deutschland verzeichnet der Arbeitsmarkt ein Rekordhoch, was die gesuchten Fachkräfte angeht. Der Vergleich mit den Nachbarländern legt nahe, dass hier ebenso noch zahlreiche Jobs gefüllt werden müssen, um Unternehmen mit der Umsetzung der neuen Regelung zu unterstützen:



DSGVO relevante Jobs gesamt: Großbritannien: 20.060 Deutschland: 11.837 Frankreich: 1.310 Niederlande: 776 Österreich: 431



In den letzten 24h hinzugefügt Großbritannien: 2.361 Deutschland: 551 Frankreich: 207 Niederlande: 101 Österreich: 16



Hier wird deutlich, dass Großbritannien mit über 20.000 offenen Stellen die mit Abstand größte Nachfrage verzeichnet. Dabei wurden alleine in den letzten 24h satte 2.361 neue Stellen veröffentlicht. 5.893 der offenen Jobs und damit knapp 30%, entfallen auf die Hauptstadt London. Ein durchaus großer Anteil, verglichen mit Deutschland wo lediglich knapp 6% der gelisteten Stellen in Berlin anfallen.



Eine aktuelle Studie des internationalen Strategieberatungsunternehmen Oliver Wyman, welche 277 Einzelhändler in Großbritannien, Deutschland sowie Frankreich zu deren Vorbereitung auf die neue Datenschutzregelung befragte, zeigt ähnliche Ergebnisse. Demnach hatten 46% der befragten britischen Unternehmen angegeben, noch nicht mit der neuen Regelung konform zu sein. In Deutschland waren dies hingegen nur 32% und in Frankreich 39%.



Inja Schneider, Country Manager Deutschland und Österreich bei Adzuna, kommentiert: "Es liegt klar auf der Hand, dass auf dem europäischen Arbeitsmarkt kurz vor der Umsetzung der neuen Datenschutzregelung noch sehr viel Unsicherheit bei den Unternehmen besteht, zudem zeigen sich von Land zu Land gravierende Unterschiede." Sie fügt hinzu: "Wir sehen die gesteigerte Nachfrage was Arbeitssuchende betrifft vor allem positiv, da dies Bewerbern in den entsprechenden Bereichen beste Jobchancen verspricht."



Die hierzulande unter dem Kürzel "DSGVO" geläufige Regelung wird in Großbritannien/in englischer Sprache als "GDPR" bezeichnet (General Data Protection Regulation) und tritt am 25. Mai 2018 für alle EU-Mitgliedsstaaten in Kraft.



