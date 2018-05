US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. An den Finanzmärkten zeigte sich zur Wochenmitte eine breitangelegte Bewegung in vergleichsweise sichere Anlageformen, von der auch amerikanische Staatspapiere profitieren konnten. Auch am europäischen Anleihemarkt legten sichere Papiere wie Bundesanleihen deutlich zu, während Anleihen von Italien unter Druck gerieten.

Gestützt wurden amerikanische Anleihen auch durch die Aussicht auf eine schwache Eröffnung am New Yorker Aktienmarkt. Im weiteren Handelsverlauf dürfte die Geldpolitik in den USA wieder stärker in den Fokus rücken. Am Abend steht die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank auf dem Programm.

Zweijährige Anleihen gewannen 1/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,56 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen 6/32 Punkte auf 99 17/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,85 Prozent. Zehnjährige Papiere kletterten 12 /32 Punkte auf 98 25/32 Punkte und rentierten mit 3,01 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 24/32 Punkte auf 99 7/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 3,16 Prozent./jkr/jsl/fba

