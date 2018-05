IRW-PRESS: Nanosphere Health Sciences Inc.: NanoSphere Health Sciences erhält prestigeträchtigen Frost & Sullivan Technology Innovation Award

Das Unternehmen für Nano-Biotechnologie ist bei den Frost & Sullivan Best Practices Awards 2018 für sein medizinisches Delivery-System der nächsten Generation ausgezeichnet worden

DENVER (12. Mai 2018) - Das Nano-Biotechnologie-Unternehmen NanoSphere Health Sciences INC (CSE: NSHS) (OTC: NSHSF), das ein patentiertes Verabreichungssystem namens NanoSphere Delivery System auf dem Markt eingeführt hat, wurde von Frost & Sullivan im Rahmen der Preisverleihung der Best Practices Awards für Nordamerika mit dem Technology Innovation Award 2018 ausgezeichnet. Diese Awards würdigen hochkarätige Leistungen in mehreren Bereichen und sind das Ergebnis einer unabhängigen Studie von Frost & Sullivan, einem auf Wachstumspartnerschaften spezialisierten Unternehmen.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43452/Frost and Sullivan Award Release FINAL AND APPROVED_DEPRcom.001.jpeg

Bei der Auszeichnung in der Kategorie Technology Innovation des Jahres 2018 wurden technologische Merkmale, der zukünftige Geschäftswert, Anwendungsvielfalt, Kundengewinnung und weitere Aspekte berücksichtigt. Zu den bisherigen Gewinnern der Kategorie Best Practices Award gehören wichtige Pharmaunternehmen, darunter Nemaura Medical, Boehringer Ingelheim, 3M und Acino.

Unabhängige Untersuchungen haben gezeigt, dass NanoSphere Health Sciences eine in jeder Hinsicht überlegene Form der Verabreichung pharmazeutischer, kosmetischer und nutrazeutischer Wirkstoffe anbietet, die konkurrierende Lösungen durch signifikante Biokompatibilität, Sicherheit, Wirksamkeit und Vielseitigkeit übertrifft. Die Anerkennung gilt der Tatsache, dass NanoSphere Health Sciences einen einzigartigen Weg gefunden hat, die Wirksamkeit der Arzneimittelformulierungen nach der Verabreichung zu kontrollieren und damit ein komplexes Problem bei der Wirkstoffabgabe effektiv gelöst hat.

Das NanoSphere Delivery System ist eine intelligente Lipid- und Nanopartikel-basierte Verabreichungsmethode. Patentierte NanoSpheres (beziehungsweise Lipid-Nanopartikel) umschließen biologische Wirkstoffe mit einer schützenden Phospholipid-Nanomembran. Die eingekapselten Wirkstoffe werden rasch über die Haut oder die Schleimhäute verabreicht und an den Zielorten mit erhöhter Bioverfügbarkeit, Bioaktivität und therapeutischem Potenzial abgegeben. NanoSphere Health Sciences hat kürzlich das Patent für diese Technologie erhalten und ist damit Eigentümer der bedeutendsten Entwicklung in der nicht-invasiven medizinischen Versorgung seit über 25 Jahren.

NanoSphere Health Sciences hat zudem Produkte entwickelt, die das zukunftsträchtige NanoSphere Delivery System erfolgreich für die Cannabisindustrie nutzen. Das revolutionäre Transdermal NanoSerum des Unternehmens, das Cannabinoide durch die Haut verabreicht, eignet sich ideal für die Behandlung lokaler Schmerzen und Entzündungen sowie für die systemische Therapie und Linderung von Angstzuständen. Durch die Nano-Verkapselungstechnologie erhöht sich die Bioverfügbarkeit von Cannabis deutlich im Vergleich zu vergleichbaren Produkten konkurrierender Unternehmen. NanoSerum ist in Colorado unter dem Markennamen Evolve Formulas bereits im Handel erhältlich und wird in Kürze auch in Kalifornien, Arizona und Nevada eingeführt.

Die Würdigung unseres NanoSphere Delivery Systems als bahnbrechende Innovation spiegelt das Engagement unseres Teams wider, das an einfallsreichen Lösungen arbeitet, um Effektivität und Präzision bei der Erbringung medizinischer Leistungen zu verbessern, sagte Robert Sutton, CEO von Nanosphere Health Sciences und Evolve Formulas. Diese prestigeträchtige Auszeichnung ist der Höhepunkt jahrelanger akribischer Forschungsarbeit, Entwicklung und Formulierung.

NanoSphere Health Sciences hat sich in der Kategorie Technology Innovation 2018 von seinen Mitbewerbern abgesetzt. Wir begeben uns jedes Jahr auf die Suche nach einer innovativen Technologie, die hochkomplexe Probleme in der wissenschaftlichen Welt lösen kann, sagt Marta Piotrowska, leitende Forschungsanalystin bei Frost & Sullivan. Sie unterbreitete die unabhängige Analyse, die zu dieser Auszeichnung führte. Das revolutionäre NanoSphere Delivery System bietet ein grenzenloses Potenzial für zukünftige Anwendungen, angefangen bei der mächtigen Pharmaindustrie bis hin zur Pflege- und Kosmetikbranche. Für die überzeugende Gesamtperformance, mit der sich das Unternehmen bedeutenden Herausforderungen stellt und neue Möglichkeiten im Bereich der Nanoverkapselung eröffnet, wird NanoSphere Health nun von Frost & Sullivan mit dem Technology Innovation Award 2018 ausgezeichnet.

Für weitere Informationen oder um ein Interview zu vereinbaren, kontaktieren Sie bitte Emily Kielthy unter media@nanospherehealth.com oder telefonisch unter 702-957-6203.

Für das Board:

Robert Sutton, Chairman und CEO

Büro: +1 720 520 4282

E-Mail: rsutton@nanospherehealth.com

Kontakt für Anleger:

Victor Goncalves, Executive Vice President

Mobil: 204-997-5517

E-Mail: vgoncalves@nanospherehealth.com

NanoSpheres steht für die Lizenzierung von Immaterialgüterrechten

NanoSphere hat im Jahr 2015 ein IP-Lizenzierungsprogramm eingeführt und bietet in diesem Rahmen verschiedene Lizenzierungsmöglichkeiten, für die ein strenges Evaluierungsverfahren gilt. Nähere Informationen zum Lizenzierungsprogramm von NanoSphere erhalten Sie unter https://www.nanospherehealth.com/licensing/.

Über NanoSphere

NanoSphere Health Sciences LLC hat sich als Biotechnologiefirma auf die Herstellung des patentierten NanoSphere Delivery System spezialisiert. Es handelt sich dabei um eine revolutionäre Plattform für die Cannabis-, Pharma- und Veterinärbranche, mit der unter Nutzung der Nanotechnologie Nahrungsergänzungsmittel, Nutrazeutika, rezeptfreien Arzneimittel und andere Substanzen biologisch verabreicht werden. Das NanoSphere Delivery System ist eine der bedeutendsten Entwicklungen für die optimierte nicht invasive und nutzerfreundliche Verabreichung von biologischen Wirkstoffen der letzten 25 Jahre. Nähere Informationen zu NanoSphere erhalten Sie unter http://www.nanospherehealth.com.

Über Evolve Formulas

Evolve Formulas ist der Anbieter der weltweit ersten und einzigen wissenschaftlich nachgewiesenen Nanopartikel-Verabreichungsform für Cannabis. Das Vorzeigeprodukt von Evolve, Transdermal NanoSerum, ist eine schnell wirkende transdermale Formel mit nanoverkapseltem Cannabis und Cannabisextrakten. NanoSerum dringt sofort in die Haut ein, um direkte, zielgerichtete Ergebnisse zu liefern, und transportiert auf intelligente Weise ein umfassendes Spektrum an Cannabinoiden und Phytochemikalien zu Rezeptoren im gesamten Körper, um den systemischen Heilungsprozess einzuleiten. Die Produkte von Evolve Formulas nutzen das patentierte NanoSphere Delivery System von NanoSphere Health Sciences. Das NanoSphere Delivery System ist eine revolutionäre Plattform, bei der Nanotechnologie zur biologischen Verabreichung von Nahrungsergänzungsmitteln, Nutrazeutika und rezeptfreien Arzneimitteln für die Cannabis-, Pharma- und Tiergesundheitsbranche sowie für andere Anwendungen eingesetzt wird. Weitere Informationen über Evolve Formulas erhalten Sie unter https://www.evolveformulas.com/. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter.

Über Frost & Sullivan

Frost & Sullivan, das Unternehmen für Wachstumspartnerschaften, arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden an der Realisierung visionärer Innovationen, die den globalen Herausforderungen und den damit verbundenen Wachstumschancen begegnen können, die heutzutage über Aufstieg und Fall der Marktteilnehmer entscheiden. Seit mehr als 50 Jahren entwickeln wir Wachstumsstrategien für aufstrebende Global-1000-Unternehmen, den öffentlichen Sektor und Investoren. Kontaktieren Sie uns: wir erwarten Sie zu einem Gespräch.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Annahmen, Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen ohne Einschränkung auch Aussagen, die sich auf die Absichten, Pläne, Schätzungen und Erwartungen oder Meinungen des Unternehmens im Hinblick auf die Zukunft beziehen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen auch als richtig erweisen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen - auf Annahmen beruhen, die nicht gewährleistet werden können, und bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Den Lesern wird empfohlen, sich in Bezug auf solche Risiken und Unsicherheiten auf ihre eigene Einschätzung zu verlassen und zukunftsgerichteten Aussagen nicht bedingungslos zu vertrauen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe für deren (mögliche) Abweichung von den tatsächlichen Ereignissen oder Ergebnissen - aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderem Anlass - bekannt zu geben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

