Zeichnungsphase gestartet: Münsterländische Bank launcht zwei weitere Fonds DGAP-News: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH / Schlagwort(e): Fonds Zeichnungsphase gestartet: Münsterländische Bank launcht zwei weitere Fonds 23.05.2018 / 15:32 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Hamburg, 23. Mai 2018 - Die Münsterländische Bank Thie & Co. KG bringt gemeinsam mit der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH mit dem MLB-Basismandat (WKN A2JF8L) und dem MLB-Wachstumsmandat (WKN A2JF8M) zwei neue Fonds auf den Markt. Die Auflage der beiden Produkte erfolgt zum 1. August 2018, die Zeichnungsphase hat allerdings bereits Mitte Mai begonnen. "Mit dem MLB-Basismandat und dem MLB-Wachstumsmandat reagieren wir auf die an uns herangetragene Nachfrage aus unserem Netzwerk. Als Grundlage für die jeweilige Strategie dienen die Anlagekonzepte unserer etablierten MLB-Strategieportfolios, die wir für die neuen vermögensverwaltenden Fonds individuell angepasst haben und so weitere Zielgruppen erreichen können", erklärt Jörg Schuhmann, Leiter des Vermögensmanagements bei der Münsterländischen Bank Thie & Co. KG. Die HANSAINVEST übernimmt im Anschluss an die Fondsauflage auch die Administration der Investmentfonds, die Münsterländische Bank kann sich somit ganz auf ihre Kernkompetenzen, das Portfoliomanagement und den Vertrieb, konzentrieren. "Wir arbeiten bereits bei unseren bisherigen Fondsprodukten seit Jahren erfolgreich mit der HANSAINVEST zusammen und vertrauen auch bei den neuen Mandaten auf die Qualität unserer bewährten Partnerschaft", so Schuhmann. Strategien MLB-Basismandat und MLB-Wachstumsmandat Beide Produkte vereinen eine umfassende Vermögensverwaltung in einem transparenten Fondskonzept, wobei der Fonds MLB-Basismandat die defensivere Variante ist und der Fonds MLB-Wachstumsmandat sich durch einen höheren, aber flexiblen Anteil des Aktieninvestments auszeichnet. Je nach Marktsituation investiert das Fondsmanagement in Aktien oder Anleihen bzw. entsprechende Fonds sowie in Zertifikate und Geldmarktanlagen. Der Investmentprozess erfolgt nach einem Top-down-Ansatz, der die relative Attraktivität von Regionen und Branchen bis zur Auswahl einzelner Anlagegattungen berücksichtigt. Im Rahmen des MLB-Basismandats dürfen nicht mehr als 30 Prozent des Fondsvermögens in Aktien und Aktienfonds investiert sein, beim MLB-Wachstumsmandat dagegen bis zu 100 Prozent. Für den Anteil an Anleihen auf Fondsebene gibt es keine Beschränkungen. Derivate können zu Absicherungszwecken zum Einsatz kommen. "Über die individuelle Kombination beider Fonds können Anleger ihre persönliche Aktienquote je nach Risikobereitschaft und persönlichen Anlagezielen festlegen. MLB-Basismandat und MLB-Wachstumsmandat bieten somit in Kombination eine übersichtliche und effiziente Form der Vermögensverwaltung", erläutert Schuhmann. Über HANSAINVEST Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als Service-KVG für Real und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft vielfältige Dienstleistungen rund um die Administration von liquiden und illiquiden Assetklassen. Der Hauptsitz befindet sich in Hamburg, zudem ist das Unternehmen mit einer Niederlassung in Frankfurt präsent. Über ein Tochterunternehmen ist die HANSAINVEST auch in Luxemburg vertreten. Aktuell werden von knapp 140 Mitarbeitern in 165 Publikums- und mehr als 75 Spezialfonds Vermögenswerte von knapp 32 Milliarden Euro administriert. Von den Lesern des Private Bankers wurde die HANSAINVEST im Jahr 2018 bereits zum vierten Mal in Folge zur "Besten Service-KVG" Deutschlands gewählt. (Stand der Daten: 31.03.2018). Mehr Informationen unter www.hansainvest.de. Über Münsterländische Bank Thie & Co. KG Die Münsterländische Bank Thie & Co. KG ist eine anlagestrategisch unabhängige Privatbank und hat ihren Sitz seit 1994 in Münster, Westfalen. Dort stehen Geschäftstugenden im Mittelpunkt, die in der Finanzdienstleistung längst nicht mehr alltäglich sind: Nachhaltigkeit, Zuverlässigkeit, Kontinuität und langfristiges Denken sind wesentliche Grundlagen der Begleitung der Kunden bei finanziellen Fragestellungen. Als Vermögensverwalter und Portfoliomanager, aber auch in den Bereichen der privaten und geschäftlichen Finanzierung stehen hochqualifizierte Mitarbeiter den Kunden verbindlich und frei vom Massengeschäft persönlich zur Seite, um maßgeschneiderte und unabhängige Lösungskonzepte zu entwickeln. Presseanfragen: Dirk Wechmann * Marketing & Corporate Communications Kapstadtring 8 * D - 22297 Hamburg * Telefon +49 40 300 57-62 92 dirk.wechmann@hansainvest.de Jörg Schuhmann * Leiter Vermögensmanagement Münsterländische Bank Thie & Co. KG Alter Steinweg 1 * D-48143 Münster * Telefon +49 251 484 71-18 vermoegensmanagement@mlb.de 23.05.2018

