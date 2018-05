Aareal Bank AG: Hauptversammlung der Aareal Bank AG beschließt Dividende von 2,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2017 / Marija Korsch als Aufsichtsratsvorsitzende bestätigt DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende Aareal Bank AG: Hauptversammlung der Aareal Bank AG beschließt Dividende von 2,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2017 / Marija Korsch als Aufsichtsratsvorsitzende bestätigt 23.05.2018 / 15:36 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Hauptversammlung der Aareal Bank AG beschließt Dividende von 2,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2017 / Marija Korsch als Aufsichtsratsvorsitzende bestätigt Wiesbaden, 23. Mai 2018 - Die Aktionäre der Aareal Bank AG haben auf der heutigen Hauptversammlung in Wiesbaden die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 2,50 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2017 beschlossen. Im Vergleich zum Vorjahr (2017: 2,00 Euro je Aktie) entspricht dies einer deutlichen Erhöhung von 25 Prozent. Die Ausschüttungsquote beträgt 78 Prozent. Sie liegt damit nahe dem oberen Ende der für das Geschäftsjahr 2017 kommunizierten Bandbreite von insgesamt 70 bis 80 Prozent. Der Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurde von 99,99 Prozent des Aktionariats angenommen. Außerdem hat die Hauptversammlung die bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Marija Korsch sowie Herrn Richard Peters als Mitglieder des Aufsichtsrats wiedergewählt. Frau Korsch wurde in der an die Hauptversammlung anschließenden Aufsichtsratssitzung in ihrem Amt als Aufsichtsratsvorsitzende bestätigt. Auch den übrigen Beschlussvorschlägen der Verwaltung stimmten die Aktionäre mit großer Mehrheit zu. "Wir dürfen mit dem Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres sehr zufrieden sein. Wir haben unsere Ziele erreicht und unsere Versprechen gehalten. Wir haben damit erneut bewiesen, dass die Aareal Bank Gruppe auch unter anspruchsvollen Bedingungen sehr erfolgreich arbeiten kann", so der Vorstandsvorsitzende Hermann J. Merkens vor den Aktionären auf der Hauptversammlung. "Es wird uns Schritt für Schritt gelingen, wie in unserem Zukunftsprogramm ,Aareal 2020' angelegt, auch in einem sich verändernden Markt- und Regulierungsumfeld ein angemessenes Ertragsniveau zu realisieren." Aareal Bank Gruppe Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Consulting/Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. Kontakt: Aareal Bank AG Corporate Communications Sven Korndörffer Tel.: +49 611 348 2306 sven.korndoerffer@aareal-bank.com Cornelia Müller Tel.: +49 611 348 2457 cornelia.mueller@aareal-bank.com Christian Feldbrügge Tel.: +49 611 348 2280 christian.feldbruegge@aareal-bank.com 23.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Aareal Bank AG Paulinenstr. 15 65189 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0)611 348 - 0 Fax: +49 (0)611 348 - 2332 E-Mail: aareal@aareal-bank.com Internet: www.aareal-bank.com ISIN: DE0005408116 WKN: 540811 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm Ende der Mitteilung DGAP News-Service 688901 23.05.2018

