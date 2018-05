Seit Juli 2017 steigen die Passagierzahlen am Flughafen Friedrichshafen wieder an. Im Winter habe der Bodensee-Airport zu den wachstumsstärksten Flughäfen in Deutschland gehört, teilte die Flughafen Friedrichshafen Gmbh (FFG) am Mittwoch mit. Demnach lag das Passagierplus im November um 12 Prozent, im Dezember um 26 Prozent höher als im selben Vorjahreszeitraum.

Insgesamt nutzten im Jahr 2017 mehr als 517 000 Menschen den Regionalflughafen - in etwa gleich viele wie im Vorjahr. Dem Airport ist es nach eigenen Angaben gelungen, den Passagierrückgang durch die überraschende Einstellung der Köln-Strecke von der Airline People's Viennaline im April des vergangenen Jahres auszugleichen. Auch der abgeschwächte Reiseverkehr in die Türkei und der Rückzug von Air Berlin im Mallorca-Verkehr hatte sich negativ ausgewirkt. Das erste Quartal im laufenden Jahr bestätige jedoch nun den guten Kurs: Die Zahl der Passagiere lag um 9 Prozent über dem ersten Quartal 2016.

Der Verlust des Flughafens ging von 1,55 Millionen Euro (2016) auf 1,34 Millionen Euro (2017) zurück. "Bei Berücksichtigung der äußerst schwierigen Rahmenbedingungen für Regionalflughäfen ist dies ein bemerkenswertes Ergebnis", sagte Geschäftsführer Claus-Dieter Wehr./axa/DP/tos

AXC0213 2018-05-23/15:41