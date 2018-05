Die noch sehr junge Covestro AG ist schon jetzt ein echter Star an der Börse. Innerhalb kürzester Zeit gelang es der ehemaligen Bayer-Tochter, in den DAX aufzusteigen und dort weiterhin für steigende Kurse zu sorgen. Positiv entwickelte sich aber nicht nur der Aktienkurs, sondern auch die Covestro Dividende. Für das Jahr 2017 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 Euro pro Aktie beschlossen. Das entspricht einer Steigerung um 63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als es noch 1,35 Euro je Aktie ... (Robert Sasse)

