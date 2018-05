Big Data in Aerospace & Defence Market Report 2018-2028 - Visiongain Report

LONDON, May 23, 2018 /PRNewswire/ --

Forecasts by Type (Structured, Semi-Structured, Unstructured), by Deployment Mode (On-Premises, On-Demand), by Offering (Big Data Analytics, Data Discovery, Data Management, Systems Integration, Others), by Application (Defence, Commercial Aerospace, Space), by Region Plus Profiles of Leading Companies Providing Analytics Software Solutions & Services

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/523989/Visiongain_Logo.jpg )



The latest report from business intelligence provider Visiongain offers comprehensive analysis of the global Big Data in Aerospace & Defence market. Visiongain assesses that this market will generate revenues of $2.97 billion in 2018.

Now: There has been recent news about the UK government extending its assistance to Japan in the wake of growing threat in the Korean peninsula. The collaboration will be on many fronts, one of which is on big data intelligence and analytics sharing. This is an example of the business-critical headline that you need to know about - and more importantly, you need to read Visiongain's objective analysis of how this will impact your company and the industry more broadly. How are you and your company reacting to this news? Are you sufficiently informed?

How this report will benefit you

Read on to discover how you can exploit the future business opportunities emerging in this sector. Visiongain's new study tells you and tells you NOW.

In this brand new report you find 324 in-depth tables, charts and graphs- all unavailable elsewhere.

The 302-page report provides clear detailed insight into the global Big Data in Aerospace & Defence market. Discover the key drivers and challenges affecting the market.

By ordering and reading our brand-new report today you stay better informed and ready to act.

Report Scope

• Profiles And Market Share Of The Leading 10 Companies Involved With Big Data In Aerospace & Defence

• Cloudera, Inc (Cloudera)

• Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)

• Hitachi, Ltd.

• International Business Machines Corp. (IBM)

• Microsoft Corporation

• Oracle Corporation

• Palantir Technologies

• SAP SE

• SAS Institute Inc.

• Teradata

• Global Big Data in Aerospace & Defence Market Forecasts From 2018-2028

• Regional Big Data In Aerospace & Defence Market Forecasts From 2018-2028 Covering

• APAC Big Data In Aerospace & Defence Market 2018-2028

• China Big Data In Aerospace & Defence Market 2018-2028

• Japan Big Data In Aerospace & Defence Market 2018-2028

• Rest Of APAC Big Data In Aerospace & Defence Market 2018-2028

• Europe Big Data In Aerospace & Defence Market 2018-2028

• UK Big Data In Aerospace & Defence Market 2018-2028

• Germany Big Data In Aerospace & Defence Market 2018-2028

• Rest Of Europe Big Data In Aerospace & Defence Market 2018-2028

• North America Big Data In Aerospace & Defence Market 2018-2028

• US Big Data In Aerospace & Defence Market 2018-2028

• Canada Big Data In Aerospace & Defence Market 2018-2028

• Rest Of North America Big Data In Aerospace & Defence Market 2018-2028

• Rest Of The World Big Data In Aerospace & Defence Market 2018-2028

• MEA Big Data In Aerospace & Defence Market 2018-2028

• Brazil Big Data In Aerospace & Defence Market 2018-2028

• Other Countries Big Data In Aerospace & Defence Market 2018-2028

• Big Data In Aerospace & Defence Submarket Forecasts From 2018-2028 By Type

• Structured Big Data In Aerospace & Defence Market 2018-2028

• Semi-Structured Big Data In Aerospace & Defence Market 2018-2028

• Unstructured Big Data In Aerospace & Defence Market 2018-2028

• Big Data In Aerospace & Defence Submarket Forecasts From 2018-2028 By Deployment Mode

• On-Premises Big Data In Aerospace & Defence Market 2018-2028

• On-Demand Big Data In Aerospace & Defence Market 2018-2028

• Big Data In Aerospace & Defence Submarket Forecasts From 2018-2028 By Offering

• Big Data Analytics In Aerospace & Defence Market 2018-2028

• Data Discovery In Aerospace & Defence Market 2018-2028

• Data Management In Aerospace & Defence Market 2018-2028

• Systems Integration In Aerospace & Defence Market 2018-2028

• Others In Aerospace & Defence Market 2018-2028

• Big Data In Aerospace & Defence Submarket Forecasts From 2018-2028 By Application

• Defence Big Data Market 2018-2028

• Commercial Aerospace Big Data Market 2018-2028

• Space Big Data Market 2018-2028

• Analysis Of The Key Factors Driving Growth In The Global, Regional And Country Level Big Data In Aerospace & Defence Markets From 2018-2028

How will you benefit from this report?

• Keep your knowledge base up to speed. Don't get left behind

• Reinforce your strategic decision-making with definitive and reliable market data

• Learn how to exploit new technological trends

• Realise your company's full potential within the market

• Understand the competitive landscape and identify potential new business opportunities & partnerships

Who should read this report?

• Defence contractors

• Aviation & aerospace manufacturers

• IT hardware companies

• Software developers

• Analytics vendors

• IT infrastructure specialists

• Telecom network companies

• Venture capitalists

• Investment analysts

• Market analysts

• Consultants

• Technology investors

• Economists

• Defence technology associations

• Product managers

• Sales teams

• Procurement teams

• Business development managers

• Marketing managers

• Technologists

• Suppliers

• Investors

• Hedge funds

• Banks

• Government agencies

Visiongain's study is intended for anyone requiring commercial analyses for the Big Data in Aerospace & Defence market and leading companies. You find data, trends and predictions.

Buy our report today Big Data in Aerospace & Defence Market Report 2018-2028: Forecasts by Type (Structured, Semi-Structured, Unstructured), by Deployment Mode (On-Premises, On-Demand), by Offering (Big Data Analytics, Data Discovery, Data Management, Systems Integration, Others), by Application (Defence, Commercial Aerospace, Space), by Region Plus Profiles of Leading Companies Providing Analytics Software Solutions & Services. Avoid missing out by staying informed - get our report now.

To request a report overview of this report please contact Sara Peerun at sara.peerun@visiongain.com or refer to our website: https://www.visiongain.com/Report/2117/Big-Data-in-Aerospace-Defence-Market-Report-2018-2028

Companies Listed

3288212 Nova Scotia Limited

3com Technologies

3par Inc.

6 Wunderkinder GmbH

A.C.N. 076 715 216 Pty Ltd

Aap St. Marys Corp.

Abacus Consulting

Above Security USA

Accenture

Accsys Technology Inc.

Acme Packet UK Limited

Adallom Inc.

Affirmed Networks Communications Technologies

Agile 3 Solutions Llc

Ahcl (Thailand) Company Limited - Branch

Akita Showa Industry Ltd.

Alaxala Networks Corporation

Alcast Ltd.

Alchemyai Inc.

All Tax Platform - Soluções Tributarias S.A.

Alphabet Inc.

Altiscale Inc.

Amazon Web Services

Amazon.com, Inc.

Amberpoint Inc.

Ambin Properties (Pty) Ltd

Amethyst Holding B.V.

Anker Limited

Anker Systems

Appilog Inc.

Apple Inc

Aprimo Inc.

Aqua Works & Engineering Pte Ltd

Arcsight LLC

Ariba Canada Inc

Ariba Inc.

Arthaasia Finance Pt

Aruba Networks Inc.

Asaka Misono Utility Services Corp. Ltd.

Ascential Software Corporation

Ascential Software Do Brasil Ltda

Asian Li-Bond Resin Pte Ltd

Atos Origin Middle East

Autonomy Inc

Auto-Tech Ltd.

Ayasdi, Inc.

Azalea Networks USA Inc.

Azure Machine Learning Labs

B E A System Sdn Bhd

Baosteel Hitachi Roll (Nantong) Co. Ltd.

Baseline Consulting Group Inc.

Bbn Intermediate Holdings Inc.

Bea Systems Inc.

Beijing Hitachi Control System Co. Ltd.

Beijing Nokia Mobile Communications Co. Ltd.

Berdiri Matahari Logistik Pt

Beta Holding Two B.V.

Big Data Partnership Limited

Bigfix Federal Inc.

Bit Stadium GmbH

Bitzer Mobile Inc.

Bitzermobile India Private Limited

Bizo Inc.

Blue Box Group Inc.

Blue Stripe Software Inc.

Blue Wolf Group LLC

BlueArc

BlueKal

B-Process

Bradken Inc.

Bridge K.K.

Bronto Software LLC

Buil Care Business. Ltd.

Business Objects Inc.

Business Objects Software Limited

Cableprice (Nz) Limited

Canasco Inc.

Cartesis Inc

Cat And Mouse Limited

Cds Freight Holding Limited

Cds Holdings Limited

Celerant Consulting Inc.

Cemtrex Inc.

Centaurus Holding B.V.

Centrifuge Systems

Centro De Capacitacion Oracle Limitada

Cerulean Solutions Ltd

Changchun Blue Express Computer Engineering Technology Co. Ltd.

Changsha Hitachi Automotive Products Ltd.

Chugoku Hitachi Co. Ltd.

Cisco Systems, Inc.

Clarion Corporation Of America

Clearleap Inc.

Cleartrial LLC

Cleversafe Inc.

Cloud Cruiser Inc.

Cloudant Inc.

Cloudera Inc.

Codenauts GmbH

Collective Intellect Inc.

Compaq Computer Caribbean Inc

Compose Inc.

Computer Facilities Services Mexico S.A. De C.V. Sofom Enr.

Concur Technologies Inc.

Connection Engine Inc

Contgo Consulting Limited

Cor Cooling Pty Ltd

Crushing & Mining Equipment Services Pty Ltd

Crystal Decisions (Uk) Limited

Crystal Precision (M) Sdn. Bhd.

CSB Battery Technologies Inc

Cumulus Systems Incorporated

D&I Information Systems Inc.

D.R. Systems Inc.

Daiichi Shinyo Hosho K.K.

Danger Inc.

Dataflux Corporation Llc

Datallegro Inc.

Datalogix Inc.

DataRaker

Dataraker Inc.

Datavantage Corporation

Dell Technologies Inc.

Delphi Asset Management Corporation

Demandtec Llc

Diehl Tool Steel Inc.

Digital Equipment International Betriebliche Altersversorgungsges. Mbh

Dom-Ex Llc

Dongguan Clarion Orient Electronics Co. Ltd.

Dptechnologies B.V.

E D S - Electronic Systems India Private Limited

E Services Singapore Pte. Ltd.

E.D.S. Spectrum Corporation

East Point (Car Park) Limited

Echo Sangyo K.K.

Edocs Europe Netherlands B.V.

EDS Information Services LLC

Eit Services Co. Portugal Lda

Elecare Co. Ltd.

Electra Holding One B.V.

Electronic Data Systems (India) Private Limited

Electrónica Clarión S.A. De C.V.

Element Fusion LLC

Element Insurance Ltd.

Eloqua (Uk) Limited

Eloqua Corporation

Eloqua Inc.

Emageon Inc.

Emptoris Inc.

Endeca Technologies Inc.

Ensemble Studios Corporation

Ent. Services Centroamerica Cac Limitada

Entco Development Corporation LP

Entco Enterprise B.V.

Entco Government Software Llc

Entcorp UK Ltd

Enterprise Services LLC

Enterprise Services Norge As

Entit Software LLC

Entko Ooo

Entserv Costa Rica Limitada

Entserv Oms Israel Ltd

Eontec Limited

Epolead Service Inc.

Es Brielle B.V.

Esa S.R.O.

Esit Advanced Solutions Inc

Etalk Corporation

Europäisches Microsoft Innovations Center Gmbh

Exa Corporation

Explorys Inc.

Extended Systems Incorporated

Eyp Mission Critical Facilities Inc.

F.I.A.M.M. Solar Spa

Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio Iberica Sa

Fast Holdings Na

Fast Search & Transfer Inc.

Fatwire Corporation

Fedem Technology As

Fiamm Energy Technology Spa

Fiberlink Communications Corporation

Fidelio Cruise Software Inc

Fieldglass Inc.

Financial Fusion Inc.

First Peninsula Credit Sdn Bhd

Flxone B.V.

Fushan Technology (Vietnam) Limited Liability Company

Futong Group (Shanghai) Wire Co. Ltd.

Fzsonick Spa

Gatriam Holding B.V.

Gazzang

Gdsx Ltd.

Gelco Information Network Inc

General Electric

Gesnext Spain Sa.

Getco Ltd.

Global E-Business Operations Centre Srl

Global Entserv Solutions Ireland Limited

Globalexpense Ltd

Goi Coast Energy Ltd.

Google

Goyo Electronics Co. Ltd.

Graphics Properties Holdings Inc.

Gravitant Inc.

Grupo Ibm México S. De R.L. De C.V.

Gsi International Inc.

Guangzhou Ropen Technology Co. Ltd.

Guest Gate Chile S.A.

H S G Inc

Hadapt

Hainan Hitachi Elevator Co. Ltd.

Haley Limited (North America)

Hallow Ltd.

Havok.Com Inc.

HBE Solutions LLC

HC Networks Ltd.

HCL Co. Ltd.

Hcp Product K.K.

H-E Parts International LLC

Healthcare Data Management Inc.

Hemw-Hitachi Electric Power Equipment Advanced Technology Development Co. Ltd.

Hep Australia Holdings Pty Ltd

Hewlett Packard

Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)

Hi Tech Machine And Fabrication LLC

High Tech Services Insurance Ltd.

Hipmunk Inc.

Hitachi Data Systems

Hitachi High-Tech Manufacturing & Service Corporation

Hitachi Ltd.

Hokkaido Hitachi Systems Ltd.

Hokkaido Kihan K.K.

Hokuriku Hitachi K.K.

Horizon Nuclear Power Limited

Hospitality Solutions International

Hotmail Norge As

HP

HPE Enterprises LLC

HS Services Inc.

Hugin Sweda International Limited

Huiyu Leasing Co. Ltd.

Hybris Corporation

Ianywhere Solutions Inc.

Ie Solution Service Co. Ltd.

Ignify Corporation

Incent Games Inc.

Information Management Group Ltd

Information Technology Nostrum Sl.

Informix Sdn Bhd

Inmage Systems Inc.

Integrated Decisions And Systems Inc.

Integrated General Administration Service K.K.

Intel Corporation

Interactive Game Development Limited

International Business Machines (IBM) Corporation

Internet Security Systems Inc

Interwoven Inc.

Inucom India Limited

Involver Inc.

Iptelorg Gmbh

Iqms Pty Limited

iRAVE

Iris Analytics

Iru Ederra Xxi Sociedad Limitada.

Is Information System Co. Ltd.

It Now Sa.

ITOCHU Corporation

J.D. Edwards Europe Limited

James J. Boyle & Co.

Japan Systems Co. Ltd.

Jasa Teknologi Informasi Ibm Pt

Jobs2web Inc.

Kalypso Holding B.V.

Kanesuta Asia K.K.

Kansai Hitachi Ltd.

Kanto Eco Recycle Co. Ltd.

Kanto Hitachi Co. Ltd.

Kcm Corporation

Khds Ooo

Khimetrics Inc

Khitachi Konstrakshn Mashineri (Yurop) N.V. Predstavitelstvo

Khyulett-Pakkard A.O. Ao

Khyulett-Pakkard Gezellshaft M.B.Kh. Predstavitelstvo

Kobe Gakko Kucho Service K.K.

Kobelco Systems Corporation

Kokusai Semiconductor Equipment Corporation

Koninklijke Philips N.V.

Kook Je Electric Korea Co. Ltd

Korea Silicon Graphics Ltd.

Ksplice Inc.

KXEN

Kyushu Hitachi Co. Ltd.

Latista Technologies Inc.

Lenovo Group Ltd.

LG Hitachi Co. Ltd.

Liaoning Zhh-Cds Logistics Co. Ltd.

Linkedin Technology Unlimited Company

Lionhead Studios Limited

Liveloop Inc.

Lomba Holding B.V.

Lombardi Software Inc.

Longsand Limited

Lotus Development Argentina S.A.

Luzon Electronics Technology Inc.

Lynda.Com Inc.

Maikrosoft Mobail Rus Ooo

Mapp Digital Netherlands B.V.

Mars Lojistik Grup Anonim Sirketi

Maxell Taiwan Ltd.

Mellmo Inc.

Memex Technology Limited

Mercator Software Inc

Mercury Interactive LLC

Merge Healthcare Incorporated

Meridian Apps Inc

Merlin Systems Oy

Metanautix

Meteorix Llc

Metglas Inc.

Mf Uk Fc Limited

Microlink Llc

Micros Systems Inc.

Microservices S.A.

Micros-Fidelio Information Systems Co. Ltd.

Microsoft Corporation.

Mie Hitachi Co. Ltd.

Miskisho Ltd

Mito Engineering Service Co. Ltd.

Mitsubishi Hitachi Power Systems Canada Ltd

Mobileway Asia Pacific Pte Ltd

Mojang Ab

Mojang Synergies Ab

Msft - Software Para Microcomputadores Lda

Mu Sigma

Multimedia Service Ltda

Multiplus Logistics China Limited

Mysql Ab

Namie Hitachi Chemical.Co. Ltd.

Namyang Metals

National Interest Advanced Solutions LLC

Neomax Engineering Co. Ltd.

Net App, Inc.

Netcam Systems Corporation

Netezza Corporation

Netsuite Inc

New Entco Ireland LLC

New Everett Merger Sub Inc.

Newsle Inc.

Nexpense LLC

Nhic Corporation

Ni Information System Co. Ltd.

Niara Inc.

Nichimoku Sangyo Ltd.

Nichiwa Service Ltd.

Nico Technos Co. Ltd.

Nihon Oracle Information Systems Limited Liability Co.

Niigata Hitachi Co. Ltd.

Nimble Storage Inc.

Nintendo

Nippon Ibm Chugoku Solution K.K.

Nisshin Transportation Co. Ltd.

Nokia International Oy

Nutech Solutions Inc.

Ocapac

Okinawa Hitachi Capital Corporation

Oled-Tec Sarl

Opower Inc.

Optevia Ltd

Oracle Systems Corporation

Orakl Nederland B.V. Predstavitelstvo

Ordermotion Inc.

Outlooksoft Corporation

Outtask Llc

Overstat Inc.

Pacific Metals Co. Ltd.

Palantir Technologies UK Ltd.

Palantir Usg Inc.

Palenet Co. Ltd.

Paradise Metal Pty Limited

Parature Inc.

Pct Cell Therapy Services LLC

Pentaho Corporation

Peoplesoft International B.V.

Perceptive Pixel Inc.

Peregrine Systems Do Brasil Ltda Me

Performance Controls Inc.

Phcp Inc.

Phonefactor Inc.

Phpc Co. Ltd. Inc.

Phytel Inc.

Pillar Data Systems Inc

Pinnacle Pool Construction Inc

Placepunch

Planswift LLC

Plat.One Inc.

Plateau Systems LLC

Pos Depot

Proclarity Corporation

Proffid Caribbean N.V. Infotrans Hospitality Services

Promontory Financial Group LLC

Push Io Inc.

Pws Consulting Company Limited

Quadrem U.S. Inc.

RainBtor

Rapportive Inc.

Rare Limited

Rational Software Sdn Bhd

Redsky It

Redsky It (Hounslow) Limited

Refresh Llc

Regional Bank Solution And Services Co. Ltd.

Regional Banks And Information Technology Solution Co. Ltd.

Resource Ventures Ltd.

Responsys Inc.

Retail Store Systems Inc

Revelytix

Revolution Analytics Inc.

Ri Holdings

Rigel Holding B.V.

Rightnow Technologies Inc.

Rocketbox Studios GmbH

S G I India Private Limited

Saber Corporation

Safeguard Services Llc

Sagatec Co. Ltd.

Salira Systems Inc.

San Technology Incorporated

Sanki Techno Service Co. Ltd.

Santera Systems

SAP Industries Inc.

SAP Infotech Private Limited

SAP International Inc.

SAP Technologies Inc

SAS Analytical Solutions Srl

SAS Institute A/S

SAS Software Limited

Seattle Spinco Inc.

Securebrain Corporation

Sécurité Above Inc

Seishin Service Corporation.

Seitan Inc.

Sekisui Leasing Co. Ltd.

Selectminds Inc

Sense

Sepaton Inc.

SGI GmbH

Shanghai Entco Software Technology Co. Ltd.

Shizuoka Hitachi Co. Ltd.

Si Solutions Co. Ltd.

Siebel Systems EMEA Unlimited Company

Sierra Atlantic Inc.

Silicon Graphics Computer Systems Limited

Silicon Graphics International Corporation

Silverpop Systems Inc.

Simpler Consulting LLC

Simpler North America LLC

Simplivity Corporation

Sinope Holding B.V.

Sistemas Oracle De Chile S.A.

Situla Holding B.V.

Skire Inc.

Skype Inc.

Skype Ireland Technologies Holdings

Slideshare Inc.

Smith-Harmon Inc.

Sociedad Para La Prestacion De Servicios Administrativos Sl

Societa' Italiana Accumulatori Produzione Ricerca Avezzano Siapra SpA

Société Conseil Groupe Lgs

Solair Srl

Sony

Spire Llc

Spiritguide Limited

Spiritmodel Limited

Splunk

Srvy Acquisition Gmbh

Statute Technologies Pty Ltd

Stellent Holding B.V.

Sterling Commerce (EU) Inc

Storage Tek Singapore

Storagetek International Corporation (Dubai Branch)

Storediq Inc.

Strolling Karmas Corporation

Submittal Exchange Llc

Subra Holding B.V.

Successfactors Inc.

Sun Microsystems Inc

Sunrise Logistics Solutions (America) Ltd.

Sybase Incorporated

Sybase Software (India) Private Limited

Syclo Llc

Synoptics Integrated Remote Sensing & Gis Applications B.V.

Synstar Computer Services (Uk) Limited

Syntaxtree Inc.

Systems Applications Products (Africa) (Pty) Ltd

Tableau Software

Tacc Holding Sdn Bhd

Tadakiko Co. Ltd.

Taga General Hospital

Taiwan Hitachi Asia Pacific Co. Ltd.

Tata Hitachi Construction Machinery Company Private Limited

Tdata Corporation (Malaysia) Sdn. Bhd.

Techink Manufacturing (Pty) Ltd

Technidata Gmbh

Technologies Et Participations

Technology And Management Services Inc.

Tekelec Inc.

Tekelec México S De R.L. De C.V.

Tellme Networks Inc.

Tera It Systems Cc

Teradata Corporation

Teragram Corporation

Texas Memory Systems Inc.

Textura Corporation

Textura Planswift Corporation

Tgestiona Logistica S.A.C.

Thayer Interactive Group Llc

The Analytic Sciences Corporation Limited

The Microsoft Network L L C

The Weather Company International Inc

Think Big Analytics Inc.

Tianjin Hitachi Elevator Engineering Technology Service Co. Ltd.

Tig Global Llc

Tinoway Nederland B.V.

Tivoli Systems Subsidiary Inc.

Tohoku Rubber Co. Ltd.

Tohokumetal Co. Ltd.

Tokyo Eco Recycle Co. Ltd.

Tomorrownow Incorporated

Tonichi Kyosan Cable Ltd.

Torex Retail Solutions (Uk) Limited

Toshiba Corporation

Touhoku Hitachi Co. Ltd.

Travel Analytics Inc

Trilead Gmbh

Trusteer Inc.

Truven Health Analytics Inc.

Trx Data Services Inc.

Trx Inc.

Trx Technology Services LP

Twc Product And Technology Llc

Ultra Industrial S.A. De C.V.

Ultravisual Medical Systems Co

Unisia Of Georgia Corporation

Urbancode Inc.

Ursa Holding B.V.

Usijaya/Ibm Indonesia Pt

Ustream Inc.

Vality Technology Incorporated

Vantec Corporation

Venda Inc.

Verity Italia Srl

Vertica Systems Inc.

Vertu (Singapore) Pte. Ltd.

Vexcel Corporation

Videosurf Inc

Vision Systems & Tech Inc

Visual.ly

Vitalworks.Com Inc

Volans Holding B.V.

Vtrenz Inc.

Wand Labs Inc.

Ward Manufacturing LLC

Waupaca Foundry Inc.

Weather Services International Limited

Weather Underground Llc

Wedoit Sociedad De Tecnologias De La Informacion Sl.

Whale Communications Inc

WSI Corporation

Xiamen Clarion Electrical Enterprise Co. Ltd.

Xplain.io

Xtify Inc.

Yamagisi-Aic Inc.

Yammer Inc.

Yubari Reisui K.K.

Zantaz Inc

To see a report overview please e-mail Sara Peerun on sara.peerun@visiongain.com