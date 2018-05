Dow Jones - Den Montagsanstieg direkt gekontert

Bastian Galuschka,

Der Dow Jones Industrial Average hatte nach der Entwicklung am Montag eine gute Chance, die mehrwöchige Seitwärtsphase zur Oberseite zu verlassen und in eine neue Trendbewegung überzugehen. Diese Chance vergaben die Käufer aber leichtfertig. Am Dienstag wurde der Anstieg größtenteils gekontert. Die Verkäufe setzen sich heute fort.

Fällt der Index unter den EMA50 Stunde bei 6.800 Punkten, dürfte er erneut die Unterstützungszone zwischen 24.630 und 24.590 Punkten testen. Dort bestünde die erste Chance auf eine Stabilisierung und eine Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung. Bleibt der Verkaufsdruck dagegen hoch, dürfte der Index an den EMA200 Stunde bei 24.550 Punkten und darunter in den Supportbereich zwischen 24.500 und 24.450 Punkten durchgereicht werden. Auch ein Sell-off in den 24.200-Punkte-Bereich wäre in diesem Fall möglich.

Nur ein schneller Konter über die Marke von 25.000 Punkten, besser noch über das Wochenhoch bei 25.086 Punkten, reaktiviert den bullischen Fahrplan mit Zielen bei 25.160 und 25.430 Punkten. Es wäre in diesem Fall die zweite Falle innerhalb einer Woche. Trader können sich um 24.600 Punkte antizyklisch auf der Long-Seite auf die Lauer legen. Sollten Umkehrkerzen dort entstehen, bietet sich ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis.

Dow Jones Industrial Average Index: Stundenchart in Punkten: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 26.04.2018 - 23.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2013 - 23.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

