Der US-Präsident zeigt sich im Handelsstreit unzufrieden über die Gespräche mit China und schickt damit die Indizes vom Start weg auf Talfahrt.

Zweifel an einem Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China haben die Wall Street am Mittwoch belastet. Auslöser waren kritische Bemerkungen von US-Präsident Donald Trump zu den Verhandlungen mit den Chinesen. Trump signalisierte eine Kursänderung in den Gesprächen, da der bisherige Weg nicht erfolgversprechend sei.

Bereits am Dienstag hatte er sich unzufrieden mit dem Verlauf der Beratungen gezeigt. Dies sorgte für Verunsicherung an den US-Aktienmärkten, ...

