Mainz (ots) - Sonntag, 27. Mai 2018, 12:00 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz



In der fünften Folge der neuen Saison lädt der "ZDF-Fernsehgarten" zur großen Schlagerparty ein.



Gäste: Ben Zucker, Höhner, Feuerherz, Boore, Ella Endlich, Nik P., Ross Antony, Bernhard Brink, Wolfgang Trepper, Claudia Jung, Norman Langen, Joachim Llambi und andere.



Weitere Programmpunkte sind kulinarische Köstlichkeiten mit Jeanette Marquis und neue Lifehacks mit Florian Weiss. Außerdem wirft Wolfgang Trepper einen humorvollen Blick in die Welt des Schlagers.



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121