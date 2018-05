Die EU-Kommission prüft die Haushalte der Mitgliedsstaaten auf EU-Konformität. Warnende Worte gingen vor allem nach Italien und Deutschland.

Kurz vor der möglichen Bildung einer rechts-populistischen Regierung in Rom hat die EU-Kommission an Italien appelliert, Haushaltsdefizite und Staatsverschuldung weiter zu senken. Derzeit sei Italien auf dem richtigen Weg und erfülle die Kriterien des Stabilitäts- und Wachstumspakt. Doch die Geschichte sei noch nicht zu Ende, meinte EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici am Mittwoch. In Frankreich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...