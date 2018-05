Zürich (ots) - Longbow Finance ist seit zwei Jahren Eigentümer des

Hinwiler Rennstalls Sauber. Nun hat die Investment-Gesellschaft die

Sauber-Beteiligung in eine neu gegründete Firma mit Namen Islero

Investments verschoben. «Islero Investments hat die Position von

Longbow Finance übernommen», bestätigt Pascal Picci, Leiter von

Longbow Finance, gegenüber der «Handelszeitung». Aus dem Umfeld von

Hinwil heisst es, dass sich durch die Neustrukturierung nichts daran

geändert habe, wer Sauber kontrolliere. Vielmehr wolle sich Longbow

Finance nicht dem Medienrummel der Formel 1 aussetzen. In der

Belegschaft hatte die Neugründung von Islero Spekulationen befeuert,

wonach Sauber erneut verkauft werden könnte, diesmal nach Italien an

den Fiat-Konzern, der die Marken Ferrari und Alfa Romeo kontrolliert.

Von Ferrari bezieht Sauber den Motor, mit Alfa Romeo unterhält man

seit Ende 2017 eine finanzielle Zusammenarbeit. Für die nächsten

Wochen sind Gespräche einer Sauber-Delegation am Ferrari-Hauptsitz

geplant. Aus Italien heisst es, Fiat-Lenker Sergio Marchionne möchte

bei der Besetzung des neuen Technischen Direktors bei Sauber

mitreden. Picci von Longbow Finance sagt: «Sauber war und wird für

die vorhersehbare Zukunft unabhängig bleiben.» Hinter Longbow Finance

stehen die Erben des Tetrapak-Konzerns, die Familie Rausing.



