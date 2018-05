Zürich (ots) - Der Bundesrat hat heute die Liste der ab 1. Juli

meldepflichtigen Berufe bestätigt. Diese Liste bildet die Realitäten

auf dem Arbeitsmarkt nicht ansatzweise ab. Damit tritt ab dem 1. Juli

2018 voraussichtlich ein Zustand ein, welcher die beabsichtigte

Wirkung der Stellenmeldepflicht komplett verfehlt.



Mit Bedauern muss der Schweizerische Baumeisterverband (SBV)

feststellen, dass sein Vorschlag für eine praktikable Liste

meldepflichtiger Berufsarten im Bauhauptgewerbe vom Bundesrat nicht

berücksichtigt wurde. Diese Liste hätte sich an anerkannten Diplomen

und an den Lohnklassen des Landesmantelvertrages für das

Bauhauptgewerbe (LMV) orientiert.



Die jetzt vorliegende Liste hingegen bildet die Realitäten auf dem

Arbeitsmarkt nicht ab und ist daher kaum praktikabel. Die Firmen des

Bauhauptgewerbes wissen bei einer Mehrzahl ihrer Stellenbesetzungen

in nächster Zeit nicht, ob die Stelle unter die Meldepflicht fallen

wird. Dies wird zu einer hohen Anzahl von Anfragen an die Regionalen

Arbeitsvermittlungszentren (RAV) wie auch zu einer grossen

Rechtsunsicherheit für alle beteiligten Firmen und Institutionen

führen. Zudem geht der SBV davon aus, dass die RAV kaum imstande sein

werden, den Baufirmen valable Kandidaten für ihre offenen Stellen zu

vermitteln. Einem grossen administrativen Aufwand wird damit eine

kaum messbare Wirkung gegenüberstehen.



Das ganze Bauhauptgewerbe geht davon aus, dass der Bundesrat die

Überarbeitung der Berufslisten rasch in Angriff nimmt und die

Erfahrungen der Berufsverbände der betroffenen Branchen entsprechend

berücksichtigt.



Originaltext: SBV Schweiz. Baumeisterverband

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100051907

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100051907.rss2



Kontakt:

Benedikt Koch, Direktor SBV

Tel.: +41/79/622'09'40

E-Mail: bkoch@baumeister.ch



Bernhard Salzmann, Vizedirektor SBV

Tel.: +41/78/762'45'31

E-Mail: bsalzmann@baumeister.ch