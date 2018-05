Zürich (ots) - Das Schweizer Online-Warenhaus Galaxus wächst

weiterhin sehr stark. 2018 wird das Unternehmen die erste

Umsatz-Milliarde schaffen. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer

aktuellen Ausgabe. «Die Milliarde wird uns 2018 voraussichtlich

gelingen - da sind wir auf Kurs», sagt Galaxus-Chef Florian Teuteberg

im Interview. 2017 betrug der Umsatz von Digitec Galaxus, einer

70-Prozent-Tochter der Migros, 861 Millionen Franken. Um das

Sortiment zu komplettieren, nimmt Galaxus vermehrt Premium-Artikel

wie etwa Designermöbel ins Angebot. Und schliesst dabei das

Luxus-Segment nicht aus: «Wenn Rolex anklopft, sind wir dabei», sagt

Teuteberg.



Parallel zum Umsatzwachstum baut die Firma ihre Belegschaft auf.

Bis Ende dieses Jahres sollen weitere zweihundert Mitarbeiter neu zur

Firma stossen. Dazu könnte auch eine Equipe des E-Commerce-Startups

Siroop gehören, dem Coop jüngst den Stecker zog. «Wir prüfen gerade,

ob wir ein paar Köpfe übernehmen», sagt Teuteberg.



Gegenüber der Konkurrenz von Coop gibt sich der Galaxus-Chef sehr

offen. Eine Zusammenarbeit sei von seiner Seite her durchaus möglich

und sogar gewünscht: «Coop-Content ist absolut denkbar auf Galaxus.

Das würden wir sehr begrüssen.» Eine Absage erteilt Teuteberg dem

Loyalitätsprogramm Cumulus der Firmenmutter Migros: «Wir sind der

Ansicht, dass es besser ist für die Kunden, wenn alle den

bestmöglichen Preis ab Front bekommen, statt zuerst mehr zu zahlen

und dann eine Rückvergütung zu bekommen.»



Den Start in Deutschland plant Galaxus mit kleinem

Personalbestand. Aber mit grosser Ambition: «Wir werden von Beginn

weg das ganze Land bedienen.»



