Zürich (ots) - Der Rechtsstreit um verschollene DDR-Vermögen wird

in Lausanne entschieden: Man habe beschlossen, Beschwerde beim

Bundesgericht einzureichen, sagt Dieter Freund von der deutschen

Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) in der

«Handelszeitung». Die BvS verlangt von der Bank Julius Bär 97

Millionen Franken plus Zinsen. Der Hintergrund: Nach dem Mauerfall

hatte die Bank Cantrade, deren Rechtsnachfolgerin Bank Bär ist, bis

ins Jahr 1992 Cash-Bezüge von einem Konto einer

DDR-Aussenhandelsgesellschaft erlaubt. Dies obwohl ab Sommer 1990 in

der Bundesrepublik eine Verfügungsbeschränkung für solche

DDR-Vermögen im Ausland galt.



Der Weiterzug ans Bundesgericht erfolgt nun, nachdem die BvS Mitte

April vor Zürcher Obergericht gegen die Bank Bär unterlegen ist. Die

Zweitinstanz wies die Klage ab und verpflichtete die BvS, nebst

Gerichtskosten Julius Bär eine Parteientschädigung in der Höhe von

300 000 Franken zu entrichten. In einem ähnlich gelagerten Fall

bestätigte das Bundesgericht im Sommer 2013 ein Urteil, wonach eine

Schweizer Tochter der Bank Austria 250 Millionen Euro an die deutsche

Behörde zahlen muss. Die Bundesrepublik ist seit dem Mauerfall mit

der Jagd nach ostdeutschen Vermögenswerten im Ausland beschäftigt.



