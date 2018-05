München (ots) - Die IESE Business School wurde im vierten Jahr in Folge von der Financial Times zur besten Business School der Welt im Bereich Executive Education gekürt. IESE ist die einzige der großen internationalen Business Schools, die in Deutschland einen Campus unterhält. 1958 gegründet, unterhält IESE, die Graduate School der Universität von Navarra, neben München Campus-Standorte in Barcelona, Madrid, New York City und Sao Paulo.



Das Ranking der renommierten britischen Wirtschaftszeitung bewertet zwei Arten von Programmen der Executive Education, der praxisbezogenen Managementweiterbildung auf universitärem Niveau. Sogenannte "Custom Programs" schneiden Management-Schulungen direkt auf das Unternehmen zu, hier belegt IESE Platz 1. "Open-enrollment programs" stehen branchenübergreifend Führungskräften verschiedener Unternehmen offen, die FT sieht IESE hier auf Platz 3 in der Welt.



Besonders beeindruckte die Jury, wie die IESE-Professoren erfahrenen Managern neue Wege des Denkens und Perspektiven eröffnen, die sich im Managementalltag direkt anwenden lassen. IESEs Internationalität und die enge Zusammenarbeit mit Top-Schulen wie Harvard, Wharton and CEIBS trugen ebenso zum Topranking bei.



IESE zählt bis heute 46.000 Absolventen. "Mit unseren Alumni verbindet uns der Wille zu unternehmerischer Verantwortung, zu einer Wirtschaft, die den Menschen in den Mittelpunkt aller unternehmerischen Entscheidungen stellt", so Managing Director Rudolf Repgen. "Da es uns um langfristigen Erfolg geht, arbeiten wir auch eng mit deutschen Familienunternehmen zusammen, die nicht in Quartalen, sondern in Generationen denken", betont Repgen. IESE bietet MBA-und Doktoranden-Programme, Advanced Management Programs für die Top-Führungskräfte und Management Development Programs für die mittlere Führungsebene. In sogenannten "Customized Programs" schneidet IESE seine Management-Schulungen direkt auf das Unternehmen zu. Seit 2015 betreibt IESE am Münchner Friedensengel einen eigenen Campus. "Hier treffen Innovationstreiber zu den Themen digitale Transformation, Innovation und Diversität zusammen", so Managing Director Dr. Michael Winkler. "Das Einzugsgebiet von IESE München ist ganz Zentraleuropa", führt Winkler aus.



"Unsere 110 Professoren leisten im Classroom, was wir 'Complexity made operationable' nennen", erläutert Dean Prof. Dr. Franz Heukamp. IESE verstehe sich seit den Anfängen "als Vorreiter in der Manager-Ausbildung mit Fokus auf die speziellen Ansprüche von Topmanagern und High-Potentials, die keine Zeit zu verlieren haben und greifbare Ergebnisse erwarten".



OTS: IESE Business School newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128923 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128923.rss2



Pressekontakt: Markus Kurz mk public relations Mobiltelefon: +49 172 812 4378 E-Mail: Markus.Kurz@mkpr.info