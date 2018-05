Nur wenige Manager von Anleihefonds schlagen auf Dauer ihren Vergleichsindex. Die anstehende Zinswende wird für sie zum ernsthaften Problem.

Eigentlich sind Zeiten wie diese wie gemacht für die Zunft der Anleihefonds-Manager. Die Zinsen am Kapitalmarkt steigen allmählich wieder. Das schafft ein schwieriges Umfeld, in dem sich aktiv gemanagte Fonds besser schlagen sollten als passive ETFs, die lediglich einen Index abbilden.

Bei steigenden Zinsen drohen Kursverluste am Anleihemarkt. Für Manager aktiver Anleihefonds ist das eine Chance, mit einer geschickten Strategie gegenzusteuern und sich von der ETF-Konkurrenz abzuheben. Doch ein Blick auf die Rennlisten zeigt, dass viele dieser Manager bisher nicht punkten konnten. Das gilt sogar für Profis, die von Fondsanalysten gut bewertet werden.

"In der Zinswende müssen aktive Fondsmanager zeigen, ob sie gut sind", sagt Ali Masarwah, Analyst beim US-Fondsratinghaus Morningstar. In diesem Jahr sind die Kapitalmarktzinsen bereits erkennbar geklettert. Der Maßstab für internationale Investoren, die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe, ist um rund 0,6 Prozentpunkte gestiegen und arbeitet sich an der Marke von drei Prozent ab.

Sein Pendant in Europa, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe, zog um knapp 0,2 Prozentpunkte auf rund 0,6 Prozent an. Und viele Strategen erwarten, dass beide Renditen weiter zulegen. Da sich aber Anleiherenditen und -kurse gegenläufig bewegen, bedeutet das Kursverluste.

Der Vorteil aktiver Fondsmanager: Sie haben im Gegensatz zu den passiven Geldmanagern, die einfach nur Börsenindizes nachbauen, diverse Instrumente an der Hand, um sich vor Kursverlusten zu schützen und bestenfalls sogar Kapital daraus zu schlagen.

Das sieht auch Martin Lück, Chefanlagestratege Deutschland und Osteuropa beim Fondsgiganten Blackrock, "grundsätzlich" so. Der US-Vermögensverwalter bietet aktive Fonds an, besitzt aber mit der Marke iShares auch das weltgrößte Haus für passive Fonds.

"Es ist eine Zeit, in der man genau differenziert", sagt Lück. "Und da dürfte es aussichtsreicher sein, nicht auf ganze Märkte zu setzen, sondern aktiv zu managen, um etwa Bewertungsunterschiede auszunutzen. In Zeiten von Zinswenden sollten besonders aktive Anleihefondsmanager ihr Können unter Beweis stellen."

Beim weltweit größten privaten Anleiheinvestor, dem US-Fondshaus Pimco, pflichtet Analyst Jamil Baz bei: Aktive Anleger nutzen seiner Meinung nach Chancen auf Mehrrendite eher als andere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...