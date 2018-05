ZÜRICH (Dow Jones)--Im Einklang mit dem übrigen Europa ist es an der schweizerischen Börse zur Wochenmitte deutlich nach unten gegangen. Auf die Stimmung drückte neben enttäuschenden Konjunkturdaten aus der Eurozone vor allem die Lage in Italien. Die Regierungsvorhaben der beiden system- und EU-kritischen Parteien könnten zu massiven Konflikten mit Brüssel führen. Die Lega und die Fünf Sterne wollen die Sparpolitik im hoch verschuldeten Italien beenden. Sie planen Steuersenkungen und massive zusätzliche Sozialausgaben.

Aber auch der noch nicht beigelegte Handelsstreit zwischen China und den USA ließ Anleger vorsichtig agieren. US-Präsident Donald Trump hatte durchblicken lassen, dass er mit den Fortschritten bei den Handelsgesprächen mit China nicht zufrieden sei. Außerdem hatte er nach den zuletzt schärferen Tönen eine Verschiebung oder gar Absage seines Gipfeltreffens mit Nordkoreas Diktator Kim Jong Un ins Gespräch gebracht.

Und nicht zuletzt stand nach Handelsschluss in Europa das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung zur Veröffentlichung an. Auch deshalb dürften sich viele Investoren zurückgehalten haben. "Die Anleger flüchten aus Risikoanlagen", sagte ein Händler. Nutznießer des gestiegenen Sicherheitsbedürfnisses der Investoren war der Franken, der zum Euro deutlich zulegte. Für einen Euro wurden am frühen Abend noch 1,1640 Franken gezahlt. Am Dienstag waren es bis zu 1,1771 gewesen. Die feste heimische Währung belastete die Aktienkurse in der Schweiz zusätzlich.

Der SMI verlor 1,6 Prozent auf 8.795 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Minus. Umgesetzt wurden 55,37 (zuvor: 46,81) Millionen Aktien. Die Verkäufe zogen sich durch alle Sektoren. Besonders deutlich gaben jedoch Konjunkturzykliker und Finanzwerte nach. Die Aktien der Banken Credit Suisse, Julius Bär und UBS verloren zwischen 1,8 und 3,4 Prozent. Julius Bär hatte am Mittwoch Geschäftszahlen vorgelegt, die nach Meinung von Beobachtern gut ausgefallen waren. Die Analysten der UBS werden ihre "zu konservative" Schätzung für das verwaltete Vermögen von Julius Bär nach den Zahlen voraussichtlich erhöhen. Auch die Konsensschätzungen dürften steigen, erwarten die Analysten.

Unter den Versicherungen verbilligten sich Swiss Re um 3,8 Prozent und Zurich Insurance um 1,9 Prozent. Bei den Konjunkturzyklikern verbuchten Adecco ein Minus von 3 Prozent. Besser als der Markt hielten sich die als defensiv geltenden Swisscom, die um 0,8 Prozent nachgaben. Nestle büßten 0,5 Prozent ein, hatten allerdings am Dienstag schon deutlicher nachgegeben. Auch Novartis kamen mit einem Abschlag von 0,7 Prozent vergleichsweise glimpflich davon.

May 23, 2018

