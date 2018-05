Temenos präsentiert umfassende Front Office Suite für Banken, mit der sich schnell eine hohe Kundennähe erreichen lässt

Der Anbieter von Bankensoftware Temenos (SIX:TEMN) hat heute auf dem Temenos Community Forum 2018 seine Temenos Front Office Suite vorgestellt, die das volle Potenzial digitaler Dienstleistungen für Bankkunden im Retail-, Corporate- und Wealth-Segment ausschöpft. Die Temenos Front Office Suite ist eine offene, datengesteuerte Omnichannel-Lösung, die Banken in die Lage versetzt, ihren Kunden und Interessenten konsistente, personalisierte und reaktionsschnelle digitale Banking-Optionen anzubieten, unabhängig von der Kernbankenlösung der Bank. Die Temenos Front Office Suite läuft auf derselben Technologieplattform wie die marktführende Software Temenos T24 Core Banking. Auf diese Weise können Banken ihre Altsysteme gezielt um die umfangreichen Kernfunktionen von Temenos wie Cash Management, eine verbesserte Gebührenerfassung und Zinsverarbeitung erweitern.

Mehr als 300 Kunden nutzen bereits die Front-Office-Software von Temenos, darunter Banque Raiffeisen, Metro Bank, MyState und KBC. Temenos wurde von Top-Analystenhäusern wie Forrester1 und Ovum2 als Leader ausgezeichnet und in der IBS Intelligence Sales League Table 2018 als marktführender Softwareanbieter in der Kategorie für digitales Banking und Vertriebskanäle eingestuft.

Die Sampath Bank, die drittgrößte Privatbank in Sri Lanka und eine der innovativsten Banken im asiatisch-pazifischen Raum, entschied sich jüngst dafür, die Temenos Front Office Suite auf einem Kernbankensystem eines Drittanbieters auszuführen, um ihren Kunden innovative Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die insbesondere auf Millennials ausgerichtet sind.

Die Temenos Front Office Suite bietet Banken, die ihr Front-Office unabhängig von ihrer Kernbanktechnologie erneuern möchten, eine schnelle Wertschöpfung. Banken können die Temenos Front Office Suite als eigenständige Lösung oder als Teil eines umfassenden, schrittweisen Erneuerungsprogramms vom Front- bis zum Back-Office implementieren.

Die Temenos Front Office Suite unterstützt Banken bei der Bereitstellung maßgeschneiderter Beratung, Produkte und Dienstleistungen nach Kundenwunsch und führt zu tieferen, zufriedeneren Kundenbeziehungen mit spürbaren monetären Vorteilen wie reduzierter Abwanderung, verbessertem Cross-Selling und Umsatzwachstum. Darüber hinaus ermöglicht Temenos mit seinen sofort einsatzfähigen APIs den Banken nicht nur die Einhaltung neuer Vorschriften wie Open Banking und der überarbeiteten Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2), sondern auch die Zusammenführung von externen Bankdaten und den Aufbau digitaler Ökosysteme.

Dharmesh Mistry, Chief Digital Officer, führte aus:"Temenos ist führend in der Bereitstellung von erweiterungsfähigen Bankensoftwarepaketen. Mit unserer Software profitieren Banken von den gemeinsamen bewährten Verfahren unserer 3.000 Kunden und dem 20-prozentigen Investment unserer Einnahmen in Forschung und Entwicklung, die höchsten Investitionen der Branche. Wir sind davon überzeugt, dass Banken nur dann wirklich digital werden können, wenn sie ihr Geschäft vom Front- bis zum Back-Office völlig transformieren. Mit unserer kombinierten Front Office Suite und unseren Kernbankfunktionen auf einer einheitlichen Technologieplattform sind wir der Anbieter, der ihnen am besten dabei helfen kann, ihre digitale Vision umzusetzen. Viele Banken wünschen sich jedoch, unmittelbar von einer größeren Kundennähe zu profitieren. Die Temenos Front Office Suite wird uns bei der Erfüllung der Bedürfnisse dieser Banken helfen wir gehen weltweit von einem Marktpotenzial von insgesamt 3,2 Mrd. USD3 für Bankkanäle und Front-Office-Software von Drittanbietern aus."

Jost Hoppermann, Vice President und Principal Analyst, Forrester, schrieb in The Forrester Wave: Digital Banking Engagement Platforms, Q3 2017: "Temenos steht für umfassende und vielseitige Bankfunktionen....Temenos ist eine gute Wahl, wenn Sie umfassende Bankfunktionen mit guter Vertriebskanalunterstützung, umfangreicher Analytik, einem soliden Apps-Entwickler wünschen...."

Zusammenfassend kombiniert die Temenos Front Office Suite die Lösungen Channels, Front-Office, Analytics und Risk and Compliance von Temenos mit ereignisbasierten Marketing- und KI-Funktionen in Echtzeit. Zudem enthält sie die kürzlich eingeführte Origination-Lösung von Temenos für ein reibungsloses Onboarding von Kunden sowie die Produktbearbeitung über alle Kanäle hinweg. Die Suite ist sowohl vor Ort als auch als Software-as-a-Service in der Temenos Cloud verfügbar.

