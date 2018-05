Amazon-Gesichtserkennungsdienst sorgt für Furore in den USA. Der Grund: Der Tech-Konzern verkauft bereits seit Längerem seine zur Identifizierung von Personen entwickelte Software an Polizeibehörden in den Vereinigten Staaten. Der Dienst mit dem Namen "Amazon Rekognition" rief nun den US-Bürgerrechtsverein ACLU (American Civil Liberties Union) auf den Plan. Dies berichtete kürzlich das Online-Portal "Ars Technica".

Demnach werde die Softwarelösung laut den Bürgerrechtlern, die sich auf ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...