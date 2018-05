Es ist wohl der schwierigste Antrittsbesuch eines deutschen Außenministers in den USA seit langer Zeit: Bei einem Treffen mit dem US-Sicherheitsberater John Bolton gibt es keinen Einigung in Sachen Iran-Atomabkommen.

Bundesaußenminister Heiko Maas geht nach einem Treffen mit US-Sicherheitsberater John Bolton nicht davon aus, dass Europa und die USA beim Atomabkommen mit dem Iran ohne weiteres zu einer Linie finden. "Wir machen uns, was den weiteren Weg angeht, durchaus Sorgen für das transatlantische Verhältnis", sagte Maas am Mittwoch in Washington. Amerika sei ein wichtiger Partner. Darum sei vereinbart worden, in einem Dialog zu bleiben, in dem unterschiedliche Auffassungen offen ausgetragen würden. "Das wird sicherlich bei den weiteren Entwicklungen, den weiteren Diskussionen um das Atomabkommen mit dem Iran schwierig sein."

Maas sagte, er habe deutlich gemacht, dass die Europäer in dem Abkommen bleiben wollten. "Wir wollen keine Verbreitung von Nuklearwaffen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...