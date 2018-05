Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.34 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.541,82 -1,27% +1,08% Stoxx50 3.136,23 -1,12% -1,31% DAX 12.976,84 -1,47% +0,46% FTSE 7.788,44 -1,13% -0,29% CAC 5.565,85 -1,32% +4,77% DJIA 24.681,13 -0,62% -0,15% S&P-500 2.712,95 -0,42% +1,47% Nasdaq-Comp. 7.366,05 -0,17% +6,70% Nasdaq-100 6.883,83 -0,14% +7,62% Nikkei-225 22.689,74 -1,18% -0,33% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,68% +62

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,67 72,20 -0,7% -0,53 +19,9% Brent/ICE 79,09 79,57 -0,6% -0,48 +21,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.292,16 1.291,19 +0,1% +0,97 -0,8% Silber (Spot) 16,43 16,53 -0,6% -0,10 -3,0% Platin (Spot) 903,00 905,50 -0,3% -2,50 -2,9% Kupfer-Future 3,06 3,12 -1,9% -0,06 -7,8%

Die Ölpreise wurden von überraschend hohen US-Vorräten und einer möglichen Fördersteigerung der Opec belastet.

FINANZMARKT USA

Nachdem der Dow-Jones-Index am Vortag wieder unter die runde Marke von 25.000 Punkten gefallen ist, entfernt sich der Index am Mittwoch weiter von diesem Niveau. Im Handel verweist man auf die geopolitischen Problemfelder, die nach Signalen der Entspannung nun wieder in die andere Richtung deuteten. Für Enttäuschung sorgt, dass US-Präsident Donald Trump mit den Fortschritten der Handelsgespräche mit China offenbar nicht zufrieden ist. Hinzu kommt, dass er nach den zuletzt schärferen Tönen eine Verschiebung oder gar eine Absage seines Gipfeltreffens mit Nordkoreas Diktator Kim Jong Un nicht mehr ausschließt. Aktuelle Konjunkturdaten verpuffen. Allerdings liefert die US-Geldpolitik wichtige Impulse. Denn am Abend steht die Veröffentlichung des Fed-Protokolls an. Die Frage, ob die Fed im Kalenderjahr drei- oder viermal an der Zinsschraube drehen wird, ist noch immer unbeantwortet. Anleger erhoffen sich Antworten und halten sich im Vorfeld tendenziell mit Aktienkäufen zurück. Gesucht sind die vermeintlich sicheren Häfen Renten und Yen. Hewlett Packard Enterprises brechen um fast 10 Prozent ein. Das Unternehmen hat den Gewinn zwar kräftig erhöht und dabei sowohl die eigenen Ziele als auch die Markterwartungen übertroffen. Vor diesem Hintergrund traut sich der US-Technologiekonzern im laufenden Geschäftsjahr 2017/18 nun mehr zu. Allerdings ist die Aktie in diesem Jahr auch schon sehr gut gelaufen. Intuit verzeichnen ein Plus von 0,4 Prozent. Der Hersteller von Standardanwendungssoftware übertraf mit den Ergebnissen die Erwartungen des Marktes. Urban Outfitters verlieren 0,3 Prozent, trotz überzeugender Ergebnisse für das erste Quartal. Die Verkaufsbereitschaft sei angesichts der Marktbedingungen aktuell sehr hoch, heißt es. Tiffany hat im ersten Geschäftsquartal Umsatz und Marge gesteigert. Das treibt die Aktie um fast 20 Prozent nach oben. Comcast könnte die Übernahmepläne von 21st Century Fox durch Walt Disney durchkreuzen. Comcast verlieren 1,6 Prozent, 21st Century Fox ziehen dagegen um 1,3 Prozent an. Walt Disney büßen 1,4 Prozent ein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

-DE/Encavis AG (ehemals Capital Stage), Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 1./2. Mai

FINANZMÄRKTE EUROPA

Anleger haben die Risiken in ihren Portfolios deutlich zurückgefahren. Gefragt waren dagegen so genannte sichere Häfen. Auch der Euro schwächelte. Aufwärts ging es mit den Kursen deutscher Bundesanleihen und auch der Goldpreis zog - besonders auf Euro-Basis - an. Negative Nachrichten kamen unter anderem von der Konjunkturseite. Die Eurozonen-Einkaufsmanagerindizes hatten die Erwartungen verfehlt. Geprägt wurde die Lage nach wie vor von der Lage in Italien. Die Regierungsvorhaben der beiden system- und EU-kritischen Parteien könnten zu massiven Konflikten mit Brüssel führen. Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung drückte den Index in Mailand um 1,3 Prozent, gleichzeitig fielen am Anleihemarkt die Kurse. Für Zurückhaltung sorgten daneben die Handelsgespräche China-USA und die Koreakrise. Am Aktienmarkt standen besonders Papiere aus dem Rohstoffsektor unter Abgabedruck. In der Stahlbranche sah es nicht nach einer Verlängerung der Ausnahmeregelung für US-Stahlimporte aus Europa aus. Arcelormittal sanken um 4,7 Prozent und Salzgitter um 3,4 Prozent. Daneben sorgten Berichte über Maßnahmen der chinesischen Regierung zur Senkung des Kohlepreises für Verkäufe von Bergbauaktien. Der Subindex der Rohstoffaktien, zu denen auch die Stahlwerte gezählt werden, verlor 2,5 Prozent. Damit führte er die Verliererseite unter den Branchenindizes an, vor den Aktien aus dem Öl- und Gasbereich. Hier trübten Berichte die Stimmung, nach denen die Opec über eine Produktionsausweitung nachdenken soll. Renault verloren 5,4 Prozent, nachdem CEO Carlos Ghosn Hoffnungen auf einen Zusammenschluss des Automobilherstellers mit Nissan gedämpft hatte. Marks & Spencer legten dagegen um 5,2 Prozent zu. Marktstratege David Madden von CMC Markets verwies auf den oberhalb der Markterwartung ausgefallenen Gewinn. Standard Chartered zogen um 0,4 Prozent an nach einem Artikel, wonach der Bankwettbewerber Barclays eine mögliche Fusion prüfe. Für Barclays ging es um 1,1 Prozent nach unten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:41 Di, 18:08 % YTD EUR/USD 1,1701 -0,66% 1,1754 1,1785 -2,6% EUR/JPY 128,83 -1,38% 129,72 130,75 -4,8% EUR/CHF 1,1657 -0,31% 1,1662 1,1699 -0,5% EUR/GBP 0,8765 -0,04% 0,8778 1,1406 -1,4% USD/JPY 110,11 -0,72% 110,36 110,97 -2,3% GBP/USD 1,3348 -0,64% 1,3391 1,3442 -1,2% Bitcoin BTC/USD 7.656,23 -5,9% 7.974,42 8.249,94 -43,9%

Der Euro neigte zur Schwäche, er fiel erstmals seit einem halben Jahr unter die Marke von 1,17 Dollar. Die Regierungsbildung in Italien belastete - vor allem die Aussicht auf eine europakritische Politik und ein Ende des Sparkurses.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Vor dem Hintergrund wieder zunehmender geopolitischer Sorgen haben die Aktienmärkte in Asien zur Wochenmitte teils deutliche Verluste verzeichnet. Teilnehmer verwiesen unter anderem auf die wieder schärfer gewordenen Töne zwischen den USA und Nordkorea. Auch die Gespräche im Handelsstreit zwischen den USA und China kommen wohl schwerer voran als geplant. Der Nikkei-225 rutschte damit auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen. Hier belastete zudem die festere japanische Währung. Der Schanghai-Composite verzeichnete erstmals seit drei Handelstagen wieder ein Minus. Er schloss auf seinem Tagestief. Moderater fiel das Minus in Sydney aus. Gleichwohl fiel der Index damit bereits den fünften Handelstag in Folge - die längste Verlustserie seit Januar. Der HSI in Hongkong fiel, wogegen der Kospi in Seoul legte dagegen leicht zu. An beiden Börsen fand am Dienstag kein Handel statt. Eine kräftige Erholung beim Index-Schwergewicht Samsung stützte die Börse in Seoul. Die Aktie verbesserte sich um 3,6 Prozent. Im Fahrwasser von Samsung ging es für Hynix um 7 Prozent nach oben. Die Aktie markierte damit den höchsten Stand seit 17 Jahren. In Tokio waren es vor allem die Aktien exportorientierter Unternehmen, die den Gesamtmarkt drückten. Ebenfalls mit Abgaben zeigten sich in Asien die Energiewerte. Teilnehmer sprachen von einer Konsolidierung, nachdem es zuletzt auf Mehrjahreshochs gegangen war. Dazu kam ein Bericht, wonach die Opec erwägen soll, die Produktion zu erhöhen. In Australien büßte der Sektor 2,3 Prozent ein und verzeichnete damit den stärksten Tagesverlust seit Anfang Februar. Softbank verloren 1,9 Prozent in Tokio. Der Mischkonzern tritt seine Beteiligung am Flipkart an Walmart ab.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Deutsche Bank treibt Pläne für Stellenabbau voran - Kreise

Die Pläne zum Stellenabbau bei der Deutschen Bank werden offenbar konkreter. Das Management erwäge den Abbau von knapp 10.000 Stellen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Die Bank, die ihr Programm zur Kostensenkung schneller als bisher vorantreiben will, hatte zum Jahresende 2017 rund 97.500 Mitarbeiter. Monatelang wurde innerhalb der Bank darüber diskutiert, wie hoch der Stellenabbau ausfallen und wie schnell er vonstatten gehen sollte. Den jüngsten Plänen zufolge sollen die Streichungen laut den Informanten bis ins Jahr 2019 hinaus fortgesetzt werden.

Regierung will RWE und Vattenfall weniger für Atomausstieg zahlen

Die Bundesregierung will den beiden Atomkonzernen RWE und Vattenfall weniger Entschädigung zahlen als bisher geplant. Der am Mittwoch vom Kabinett abgesegnete Gesetzentwurf sieht nur noch eine Summe "im oberen dreistelligen Millionenbereich vor". Ende April war in einer älteren Fassung noch von einem Betrag bis hin zu einem "niedrigen einstelligen Milliardenbereich" die Rede. Weniger Geld dürfte dabei vor allem an RWE fließen.

Fitch bestätigt Daimler mit "A-", Ausblick stabil

