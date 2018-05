Der größte Börsengang in China seit drei Jahren steht offenbar vor der Tür: Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch mitteilte, forciere der Apple-Zulieferer Foxconn, beziehungsweise dessen auf Elektrogeräte und Industrie-Roboter spezialisierte Tochter "Foxconn Industrial" einen IPO im Reich der Mitte. Der Konzern will hiermit etwa 4,25 Milliarden US-Dollar einnehmen.

Laut den Angaben sollen dann offenbar 1,97 Milliarden Wertpapiere zu einem Preis von umgerechnet je 2,16 Dollar an ... (Marco Schnepf)

