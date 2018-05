Mannheimer Morgen zur Strategie der Deutschen Bank Überschrift: Schmerzhafte Einschnitte Dass es schmerzhafte Einschnitte geben wird, hat der neue Vorstandschef Christian Sewing schon kurz nach seinem Amtsantritt Anfang April durchblicken lassen - unzweideutig. Die Kosten der Bank sind viel zu hoch. Auch deshalb hat sie im vergangenen Jahr den dritten Verlust in Folge verbuchen müssen. Sewing hat den Rückzug aus Teilen des Investmentbankings in den USA angekündigt. Auch in Europa, im Nahen Osten und in Afrika muss die Bank kleinere Brötchen backen. Diese Einschnitte sind zwangsläufig mit einem Abbau von Personal verbunden. Hierzulande wird die Privatkundensparte der Deutschen Bank mit der Postbank zusammengeführt. Auch das muss logischerweise zu Einsparungen führen. Andererseits kann die Bank schwerlich direkt in den Filialen und Niederlassungen streichen, will sie Kunden bei der Stange halten und neue gewinnen. Die Deutsche Bank selbst hat hierzulande ohnehin seit 2016 schon 200 Ableger dicht gemacht. Dass weitere Kürzungen problematisch sind, weiß keiner so gut wie Sewing, der bis zu seinem Wechsel für die Privatkundensparte verantwortlich war. Sewing muss am heutigen Donnerstag auf der Hauptversammlung in der Frankfurter Festhalle Klartext reden. Darauf warten nicht nur die Aktionäre, darauf warten vor allem die tief verunsicherten Mitarbeiter. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

