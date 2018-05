Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -



Das Institut Marquès (https://institutomarques.com/de/), weltweit

führendes Zentrum für assistierte Reproduktion, hat in seinem Labor

in Barcelona ein neues Live-Konzert für Embryos organisiert. Sharon

Corr und Álex Ubago traten für hunderte Embryos auf, die in den

Inkubatoren in Barcelona, Rom und Clane (Irland) heranwachsen.



Sharon Corr, Sängerin und Songschreiberin der berühmten irischen

Band The Corrs, und Álex Ubago präsentierten mehrere Songs, unter

anderem "Amarrado a ti" ("Tied to you") und "Buenos Aires". "Es war

eine sehr emotionale Erfahrung. Es ist ein großartiger Gedanke , dass

wir vielleicht ein Teil ihrer Zukunft sein können. Ich bin nicht

überrascht, dass Musik tatsächlich zur Entwicklung von Embryos

beiträgt; Musik ist die beste Therapie der Welt, deshalb fühle ich

mich sehr geehrt, dass ich gebeten wurde, das zu tun", so Sharon

Corr.



Dieser Darbietung folgten weitere Auftritte anderer Künstler, wie

der des spanischen Sängers und Songwriters Antonio Orozco

(https://www.youtube.com/watch?v=4RV7RwcNUiA). Das Institut Marquès

plant in Zukunft weitere Live-Konzerte in ihren Laboren anzubieten.



Diese Veranstaltungen werden im Rahmen der Forschungsstudien des

Institut Marquès über den Nutzen von Musik in der embryonalen und

fötalen Entwicklung organisiert.

(https://institutomarques.com/de/wissenschaftlicher-bereich/) Diese

Studien erhielten im vergangenen September den Ig-Medizinnobelpreis

der Harvard University. (https://institutomarques.com/de/nachrichten/

nachrichten-2017/unsere-studien-zum-thema-musik-im-renommierten-massa

chusetts-institute-of-technology/) Ziel dieser Auszeichnung ist es,

Wissenschaftler aus der ganzen Welt dabei zu unterstützen, Ihre

Studien auf angenehme und unterhaltsame Weise einem Publikum zu

präsentieren. Die Ig-Nobel-Organisation wählte die Forscher des

Institut Marquès aus, Ihre Arbeit im vergangenen April während einer

Tour durch die wichtigsten Universitäten Europas vorzustellen (https:

//institutomarques.com/wp-content/uploads/2018/04/0315_NDP_IGNobel-To

ur_EN_.pdf). Doktor López-Teijón, Direktor des Institut Marquès,

präsentierte gemeinsam mit Doktor Álex Garcia-Faura,

Wissenschaftlicher Direktor des Zentrums, ihre Studien über das

fötale Hören der positive Einfluss von Musik auf den Beginn des

Lebens (https://institutomarques.com/de/wissenschaftlicher-bereich/en

tdeckung-der-foetusstimulation-mittels-musik-in-der-vagina/) am

Karolinska-Institut und an der Universität Aarhus.



Die Studien des Institut Marquès haben belegt, dass durch Musik

erzeugte Vibrationen während der In-vitro-Befruchtung die

Erfolgschancen um 5 Prozent steigern

(https://institutomarques.com/de/kinderwunsch/musik-und-befruchtung/)

und die embryonale Entwicklung verbessern. Deshalb hat die Klinik

eine innovative Methode geschaffen, die dafür sorgt, dass in den

Inkubatoren aller Embryos Musik zu hören ist. Doctor López-Teijón

erklärt: "Mit diesem System kommen wir unserem Ziel weiter näher, im

Labor die natürlichen Bedingungen des Uterus für unsere Embryos zu

rekonstruieren."



Das Video ansehen























