Das Handelsdefizit der USA gegenüber China soll sinken, damit Strafzölle ausbleiben. China ermuntert seine Konzerne nun mehr zu importieren.

Die chinesische Regierung drängt nach Informationen von Insidern heimische Staatskonzerne zu verstärkten Einkäufen in den USA. Die Führung in Peking habe zum Bespiel die Raffineriegesellschaft Sinopec darum gebeten, die US-Rohölimporte im Juni auf ein Rekordhoch zu steigern, sagten Händler am Mittwoch.

Auch habe die Volksrepublik Getreidehändler ermuntert, mehr US-Waren einzuführen. Zudem dürfe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...