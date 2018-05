Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Risen Energy Co., Ltd., ein chinesischer PV-Modulhersteller, gab kürzlich bekannt, dass im Anschluss an die Übernahme von 100 % der Anteile am Solarpark-Projekt 121 MW Yarranlea, 50 km südwestlich von Toowoomba, im australischen Bundesstaat Queensland, in diesem Monat offiziell mit dem Bau des Projekts begonnen wurde. Patrick Weir, Parlamentsmitglied in Queensland, Paul Antonio, Bürgermeister des Regionalrats von Toowoomba und John Zhong, Direktor für Projektentwicklung und Investitionen bei Risen Energy in Australien, sowie weitere Gäste nahmen an der Grundsteinlegung teil.



Das Yarranlea-Projekt umfasst eine Fläche von rund 250 Hektar und bietet eine installierte Leistung von 121 MW. Neben der Projektabwicklung (Engineering, Procurement and Construction/EPC), der Lieferung der Module und der anschließenden Anpassung und Kalibrierung nach Abschluss des Projektes wird Risen Energy zum Eigentümer und Betreiber der fertigen Anlage. Die Bauarbeiten sollen frühestens Ende März nächsten Jahres abgeschlossen sein. Nach Fertigstellung wird die Anlage unter der Leitung des National Electricity Market an das Netz angeschlossen und liefert sauberen Strom für Toowoomba und Darling Downs mit einer durchschnittlichen jährlichen Stromkapazität von 264 GWh nach Inbetriebnahme. Im Hinblick auf Energieeinsparung und Kohlenstoffreduktion wird der CO2-Verbrauch mit diesen Projekten um 124.000 Tonnen reduziert, was sowohl für den Umweltschutz als auch für die wirtschaftliche Entwicklung erhebliche Vorteile mit sich bringt.



Dank eines großzügigen Subventionsplans, hoher Strompreise und bald auslaufender Einspeisevergütungen hat sich Australien im vergangenen Jahr zum weltweit größten Markt für Energiespeicherung für den Hausgebrauch entwickelt, wobei sich die Marktgröße verdreifacht hat. Zunehmend richten sich Hersteller und Entwickler außerhalb Australiens auf den Markt aus und forcieren ihre Aktivitäten im Land, darunter auch der chinesische Marktführer Risen Energy.



Herr Zhong erläutert: "Wir legen großen Wert auf die gemeinsame Entwicklung des Yarranlea-Projekts mit der australischen Regierung. Wir sind zudem stolz darauf, dass das Yarranlea-Projekt unser erstes großes EPC-Projekt in diesem Land ist. Das Projekt hat die behördliche Genehmigung für die Entwicklung eines integrierten Energiespeichers erhalten. Wir haben spezielle Zonen für die Energiespeicherung vor Ort eingerichtet. Die Kompetenz in der Energiespeicherung bedeutet, dass in Spitzenzeiten und in der Nacht Ersatzstrom gespeichert und genutzt werden kann, was die Wirtschaftlichkeit weiter erhöht und die Stromerzeugungskosten der Yarranlea-Station senkt. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit führenden Lieferanten, um den erfolgreichen Abschluss und Betrieb des Projekts sicherzustellen, mit dem Ziel, Toowoomba und Darling Downs mit regenerierbarer Energie zu versorgen."



Herr Zhong fügt hinzu: "Neben Queensland zielen wir auf andere Bundesstaaten in ganz Australien, insbesondere Victoria, New South Wales und Western Australia ab. Um die Entwicklung des Projekts zu erleichtern, haben wir erfahrene Experten mit der Analyse unserer laufenden Projekte beauftragt, während wir uns auf die Entwicklung weiterer Elektrizitätswerke vorbereiten, die wir als Eigentümer betreiben werden. In Australien wollen wir in den nächsten fünf Jahren mit einem Kapazitätsziel von 1 GW weiter expandieren."



