Das in den Niederlanden ansässige Gemüsezuchtunternehmen Rijk Zwaan eröffnete am 18. Mai offiziell einen neuen Standort in De Lier, Niederlande. Dieses neue Seed Quality Center (SQC) schafft mehr Raum für Wachstum und die Anwendung neuer Test- und Forschungstechniken bezüglich Saatgutqualität. Seed Quality Center. Foto © Rijk Zwaan Die brandneue Einrichtung...

