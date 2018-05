Die traditionellen Echalotten und die Rosa Zwiebeln sind die groβen Klassiker des Prince de Bretagne Sortiments. In den letzten Jahren kamen neu hinzu: Rosa Knoblauch, Echalion Zwiebeln und rote Zwiebeln. Bretonische rosa Knoblauch. Foto © Prince de Bretagne Heute bieten wir Ihnen diese Produkte in vielerlei Aufmachungen und in attraktivem Packaging an, die auf die...

Den vollständigen Artikel lesen ...