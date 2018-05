Honor 10 wird demnächst auch in weiteren Ländern erhältlich sein



Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Honor, eine junge, sympathische und innovative Smartphone-E-Marke, gab heute bekannt, dass ihr neu eingeführtes Vorzeigemodell Honor 10 nur einen Monat nach der Markteinführung in China und eine Woche nach der weltweiten Markteinführung in London ein Umsatzvolumen von über 1 Million Stück erzielt hat.



Diese rekordverdächtige Verkaufszahl wurde in Ländern erreicht, in denen Honor 10 nach der weltweiten Markteinführung am 15. Mai sofort erhältlich war. In Großbritannien ist Honor 10 der neuste Bestseller bei Amazon UK in der Kategorie Unlocked Phone. In Russland standen rund 500 Fans und Kunden sogar draußen im Regen in der Schlange vor dem Honor Store, um an das neueste Modell zu kommen.



Darüber hinaus schlugen die weltweiten Verkaufszahlen von Honor 10 in der ersten Woche den Rekord von Honor 9. Auf Hihonor (https://www. hihonor.com/global/products/mobile-phones/honor10/index.html), der offiziellen Website von Honor, einer weiteren Online-Einkaufsmöglichkeit, war der gesamte Lagerbestand innerhalb der ersten Woche nach der Markteinführung in jedem der fünf Länder, zu denen Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien zählten, ausverkauft.



In den nächsten Tagen und Wochen wird Honor 10 auch in anderen Ländern/Regionen wie Mittel- und Osteuropa, Skandinavien und dem Nahen Osten verfügbar sein. Gerade diese Woche feierte es seine Markteinführung in mehreren südostasiatischen Ländern, der Verkauf wird bald auch in Malaysia, Thailand, Vietnam und auf den Philippinen beginnen. Bleiben Sie dran und vergessen Sie nicht, sich Ihre Honor 10 auf Hihonor (https://www.hihonor.com/global/products/mobile-phones /honor10/index.html) abzuholen!



Zusammenfassung der wichtigsten Merkmale von Honor 10:



AI 2.0 Kamera



- 24-MP + 16-MP-Rückkamera wird durch den unabhängig integrierten NPU-Prozessor und die branchenweit erste Technologie mit semantischer Bildsegmentierung unterstützt. - 24-MP-Frontkamera, die ebenfalls über integrierte AI 2.0-Technologie verfügt.



Zukunftsweisendes Design



- Dank 15 Schichten 3D-Glas auf der Rückseite hat dieses Design eine farbenfrohe Ausstrahlung aus jedem Blickwinkel mit natürlichem Licht und Schatten. - Die Honor 10 bietet dem Verbraucher eine atemberaubende Farbkombination - das Phantom Blue, Phantom Green [1]. Diese beiden kultigen und bahnbrechenden Farben wurden im Pariser Zentrum für Ästhetik kreiert, in dem die Kreativität und der Enthusiasmus der Honor-Ingenieure und Designer zum Leben erweckt wurden.



Weitere Details



- Frontseitiger Ultraschall-Fingerabdrucksensor unter der Glasoberfläche - 5,84 Zoll FullView FHD+ Bildschirm mit 19:9 rahmenlosem Display - 4 GB RAM und 64 GB/128 GB ROM - Honor SuperCharge[2] 5 V/4,5 A mit dem 3.400-mAh-Akku (typischer Wert) - EMUI 8.1 basierend auf Android 8.1



Informationen zu Honor



Als Teil der Huawei Group ist Honor eine führende Smartphone-E-Marke. Die Marke wurde getreu dem Slogan "For the Brave" geschaffen, um den Bedürfnissen der Digital Natives durch internetoptimierte Produkte gerecht zu werden. Sie bietet Produkte mit einer überragenden User Experience, die zum Handeln anregen, die Kreativität fördern und der Jugend die Möglichkeiten bietet, ihre Träume zu verwirklichen. Dank ihrer Entschlossenheit, die Dinge anders anzugehen und die notwendigen Schritte zu unternehmen, um die neuesten Technologien und Innovationen für ihre Kunden einzuführen, hebt sich Honor von der Konkurrenz ab.



[1] Das Modell ist auch in Midnight Black und Phantom Grey erhältlich. [2] Basierend auf den im Labor von Honor durchgeführten Tests.



