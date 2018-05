"Fränkischer Tag" zu Schulschwänzern:

"Wenn ein Jugendlicher keinen Respekt vor Schule und Staat hat, dann ist das in der Pubertät ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung. Eltern sollten aus diesem Alter heraus sein. Allerdings gehört es gerade zum Zeitgeist, den Staat und seine Institutionen respektlos zu behandeln. Und widersprüchlich: Gerne wird der schlanke Staat gefordert, aber nach dem starken Staat gerufen. Also was? Bevor man nach dem Staat ruft, sollte man sich an die Regeln halten. Die Schulpflicht ist eine solche Regel, und sie darf nicht der Beliebigkeit geopfert werden. Das sind Bürger dem Staat schuldig - und die Eltern als Vorbilder ihren Kindern."/be/DP/he

AXC0016 2018-05-24/05:35